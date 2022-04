VfL Bochum: Wegen Fans - der Trainer bekommt jetzt schon Gänsehaut

Der VfL Bochum empfängt am Sonntag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) Bayer Leverkusen. Das sagt VfL-Trainer Thomas Reis vor dem Spiel.

Thomas Reis über...

... die Tabellensituation: "Wir wissen, dass es für uns eine schwierige Situation ist. Der Abstand nach unten schwankt, mal sind es sechs, mal wieder neun Punkte. Wir wollen diesen Abstand wahren, im Optimalfall ausbauen."

... das Selbstvertrauen im Spiel in Hoffenheim: "Man versucht immer nach einer Niederlage nach vorne zu schauen und aus den Fehlern lernt, gezielt weitermacht. Das war in Hoffenheim der Fall. Die Jungs waren total begeistert und haben sich nicht von negativen Dingen beeinflussen. Wir wollen auch gegen Leverkusen wieder mutig sein und schauen, was da möglich ist."

... Bayer Leverkusen: "Wir wollen einiges besser machen als beim 0:1 im Hinspiel. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Leverkusen hat sich noch einmal nach vorne entwickelt. Trotzdem haben sie auch einige Gegentore kassiert und sind defensiv verwundbar. Dass das sehr, sehr schwer gegen Leverkusen wird, muss ich niemanden erzählen."

... 25000 Zuschauer an der Castroper Straße: "Es ist natürlich ein Traum, was hier in den letzten zwei Jahren entstanden ist. Die Euphorie ist groß. Das haben sich einfach alle verdient: die Mannschaft, der Verein, die Fans, die Stadt. Wenn ich schon wieder an Sonntag denke, bekomme ich Gänsehaut."

... die Personallage: "Bis auf Jürgen Locadia und Christopher Antwi-Adjei alle Spieler zur Verfügung haben."

... den Fitnesszustand von Simon Zoller: "Er hat keine Angst, er geht in die Zweikämpfe, das sieht alles gut aus. Natürlich hat er noch Rückstand, aber das wird er in den Wochen aufholen. Ich denke schon darüber nach, ihn in den Spieltagskader zu berufen."