Eintracht Frankfurt: Barcelona-Trainer lobt SGE-Fans - TV-Quoten top

Nach dem 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona gibt es von allen Seiten Lob für die Hessen. Von der Stimmung im Stadion war gar Barca-Coach Xavi beeindruckt.

Eintracht Frankfurt erlebte einen tollen Europapokal-Abend. Die Hessen trotzten dem großen FC Barcelona ein 1:1-Remis ab. Dabei konnten eher die Katalanen froh sein, dass sie das Spiel nicht verloren.

Rund 50.000 Zuschauer sorgten für eine Gänsehaut-Atmosphäre im Frankfurter Waldstadion. Xavi, Trainer der Spanier, der Welt- und Europameister wurde und viermal die Champions League gewann, erlebte schon so einige Hexenkessel in seiner Karriere. Die Stimmung in Frankfurt hatte es dem Barca-Trainer sehr angetan. "Die Stimmung in Frankfurt war unglaublich. Aber das hat nichts damit zu tun, weshalb wir den Ball nicht so gut haben zirkulieren lassen", erklärte er auf der Pressenkonferenz.

Mit dem Spiel seiner Schützlinge war er nicht zufrieden. Xavi analysierte: "Es war keine Partie wie bei unseren Auftritten zuvor. Es war kein gutes Spiel, aber ein gutes Ergebnis. Daran wachsen wir, das Ergebnis ist wertvoll für das Rückspiel. Man kann verlieren, aber das haben wir nicht. Uns ist bewusst, dass die Eintracht ein sehr starker Gegner war. Es gibt keinen Grund, sie zu unterschätzen, das wäre ein Mangel an Respekt."

In der Spitze verfolgten 5,31 Millionen TV-Zuschauer das Spiel

Respekt zollten der Eintracht auch viele neutrale Zuschauer, die das Spiel beim TV-Sender RTL live verfolgten. Im Schnitt haben 4,64 Millionen Fußballfans (Marktanteil: 17,5 Prozent) am Donnerstagabend die Live-Übertragung bei RTL zum 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona verfolgt. In der Spitze schauten sogar 5,31 Millionen beim Kölner Sender zu. RTL zeigt auch das Rückspiel im Camp Nou der katalanischen Metropole am 14. April ab 20.15 Uhr live und exklusiv im Free-TV.