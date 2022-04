Darum trennt sich der BVB von einem langjährigen Physio

Borussia Dortmund vollzieht zur kommenden Saison einen Umbruch. Auch im Bereich Physiotherapie wird es eine wichtige Änderung geben.

Nach Informationen dieser Redaktion wird sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund von seinem langjährigen Physiotherapeuten Thomas Zetzmann (50) trennen. Zuerst hatte "Sky" darüber berichtet. Der gebürtige Berliner wird den BVB zum Ende der laufenden Saison verlassen.

Die Trennung hat in erster Linie persönliche Gründe. Ein Familienmitglied in Zetzmanns Heimat Berlin ist schwer erkrankt. Darüber hinaus gab es zuletzt aber auch Unstimmigkeiten innerhalb des Klubs. Der BVB hat auch in dieser Spielzeit viele verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen und möchte sich im Bereich der Physiotherapie neu aufstellen. Es wird in den nächsten Wochen auch noch weitere Änderungen im Team hinter dem Team geben. Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl stellt im Hintergrund bereits die Weichen für die Zukunft.

Thomas Zetzmann war zwölf Jahre für den BVB tätig. Der 50-Jährige ist ein enger Vertrauter von BVB-Kapitän Marco Reus. Er begleitete diesen in der Vergangenheit auch im Urlaub. (fs)