VfL Bochum: Das nimmt sich Polter vor einer Saison immer vor

Für den VfL Bochum geht es nach dem Sieg in Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel weiter. Bayer Leverkusen kommt. Sebastian Polter ist besonders heiß auf dieses Spiel.

Vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim haben einige Experten den VfL Bochum wieder in Gefahr gesehen, was den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga angeht. Immerhin waren es auch nur sechs Zähler Vorsprung, nun ist das Polster wieder auf neun Punkte angewachsen.

Einer, der nie am Klassenerhalt gezweifelt hat und es auch nicht tut, ist Sebastian Polter. "Ich habe letzte Woche von Überzeugung gesprochen. Die Saison geht ja nicht nur ein Spiel lang, sondern 34 Spieltage. Ich habe die Überzeugung vor dem Hoffenheim-Spiel gehabt und auch nach der Partie bin ich mir sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen", betont der VfL-Stürmer.

Leverkusen, Freiburg, Augsburg, Dortmund, Bielefeld und Union Berlin: So lauten Bochums Gegner bis zum Saisonende. Polters Meinung? "Ich bin sehr froh, dass wir das Auswärtsspiel in Hoffenheim gewonnen haben. Natürlich haben wir jetzt noch mehr Selbstvertrauen. Wir haben drei wichtige Punkte geholt. Wir haben noch sechs schwere Spiele, aber alle Begegnungen sind in der Bundesliga schwer. Ich bin aber auch absolut davon überzeugt, dass wir überall und gegen jeden unsere Punkte holen können", antwortet er selbstbewusst.

Wenn ich in die Saison gehe, nehme ich mir immer vor, dass meine Mannschaft keine zwei Spiele gegen den selben Gegner verliert. Sebastian Polter

Im Hinspiel bei Bayer Leverkusen zeigte der VfL Bochum eine richtige gute Leistung. Trotzdem langte es beim 0:1 für nichts Zählbares. Warum der 31-Jährige nun besonders heiß auf den Gegner aus dem Rheinland ist, verrät er gegenüber RevierSport. "Wut, Angst sind nie gute Ratgeber im Fußball. Ich motiviere mich anders. Wenn ich in die Saison gehe, nehme ich mir immer vor, dass meine Mannschaft keine zwei Spiele gegen den selben Gegner verliert. In Leverkusen haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, aber keine Punkte mitgenommen. Jetzt kommen sie zu uns. Wir werden alles in die Waagschale werfen. Nochmal: Ich will gegen keine Mannschaft in einer Saison zweimal verlieren." Und bislang ging Polters Rechnung fast auf. Nur gegen Leipzig (0:3, 0:1) und Mönchengladbach (1:2, 0:2) unterlag der VfL zweimal in dieser Saison.

Mit der Unterstützung der 25.000 zugelassenen Zuschauer soll es jedenfalls gegen Leverkusen keine Niederlage geben. Polter betont nochmal die Wichtigkeit der Zuschauer. Er sagt: "Jeder Fan, der in dieser Saison im Stadion war, hat immer für eine tolle Stimmung gesorgt. Es geht immer darum, dass wir im Zusammenspiel mit den Fans so stark sind, dass wir wichtige Punkte für unser großes Ziel Klassenerhalt sammeln."