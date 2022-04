Dortmund: Bürki spricht über seine Degradierung beim BVB

In weniger als zwölf Monaten ginge es für den Schweizer Torwart bei Borussia Dortmund steil bergab: Von der Nummer eins aufs Abstellgleis.

Vom Rückhalt zum Bankdrücker und inzwischen nicht mal mehr das: Für Torwart Roman Bürki endet die Zeit als Schlussmann von Borussia Dortmund im Sommer. Seit dem Frühjahr 2021 geht es für den BVB-Keeper steil bergab. Im Sommer wechselt der 31-jährige Schweizer dann zum St. Louis City SC in die MLS, die nordamerikanische Major League Soccer. Jetzt schildert Bürki, wie er seinen Abstieg von der gefeierten Nummer eins zum ausrangierten Ersatzmann erlebte.

„Ich kam aus dem Urlaub zurück und war nicht mehr die Nummer 1, sondern die Nummer 38. Natürlich habe ich mich da erst einmal gefragt: Was ist denn jetzt los?“, sagte Bürki den Ruhr Nachrichten. „Man sollte einfach auch den Menschen dahinter sehen. Ich habe diese Situation als schwierig empfunden“, so der Dortmunder Schlussmann weiter.

Auslöser war eine Schulterverletzung Bürkis im Frühjahr 2021. Daraufhin stand Marwin Hitz als Dortmunder Schlussmann zwischen den Pfosten. Kurze Zeit später, im Sommer, wechselte Gregor Kobel für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Dortmundern.

Zwei Pokalsiege mit dem BVB

Ein schwerer Rückschlag für Roman Bürki, der seit 2015 beim BVB unter Vertrag ist, damals Roman Weidenfeller ablöste und unter anderem zwei Pokalsiege mit dem BVB feierte. Wie schnell man vom gefeierten Helden aufs Abstellgleis abgeschoben werden kann, musste Bürki dann nach seiner Schulterverletzung erfahren.

„Ich habe sehr viel gelernt über den Fußball und zuletzt auch darüber, wie das Business tickt. Man muss die Zusammenhänge in Gänze verstehen ab dem Punkt, an dem Fußball kein Hobby mehr ist, sondern auch ein Geschäft. Und das kann knallhart sein und von einem Tag auf den anderen ein Wechselbad der Gefühle bescheren“, sagte er.

Obwohl sein letzter Pflichtspiel-Einsatz beinahe ein Jahr her ist (Mai 2021), will der Schweizer nicht an seinen Fähigkeiten zweifeln. „Ich musste lernen, mich von diesem immerwährenden Druck zu befreien. Weil ich mit allen hier ein gutes Verhältnis habe, nach wie vor, kam dann auch der Spaß wieder zurück. Meine Mannschaftskollegen und der Betreuerstab haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich positiv und wirklich topfit geblieben bin“, so Bürki.

Darum verlasse er die Dortmunder auch nicht im Groll. "Im Großen und Ganzen betrachtet, würde ich dieser Zeit eine sehr positive Note geben."