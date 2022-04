VfL Bochum: Elfjähriger versteigert Leitsch-Trikot - hohe Summe für Ukraine gesammelt

Die Versteigerung eines Trikots von Maxim Leitsch vom VfL Bochum für den guten Zweck endete mit einem großen Erfolg. Die gesammelte Summe soll in die Ukraine fließen.

Dieser selbstlose Einsatz des elfjährigen Marlons aus Gelsenkirchen hat sich gelohnt. Der Schüler hatte ein getragenes Trikot von Maxim Leitsch im Internet versteigert, um den Erlös an Kinder in der Ukraine zu spenden. Nach dem Ende der zweiwöchigen Auktion am Wochenende steht eine stolze Summe: 20.050 sind bei der Charity-Aktion zusammengekommen. Der Erlös soll nun auf direktem Wege in die Ukraine-Hilfe des Projekts Bochumer Gemeinschaft fließen.

Mit solch einer gewaltigen Resonanz hatte der junge Initiator offenbar nicht gerechnet. "Er konnte es ebenso wenig glauben", berichtete seine Mutter Angelika Lipka gegenüber der WAZ. "Wir hatten ja zunächst nur die Hoffnung, dass jemand für das Trikot 1848 Euro bietet. Das wäre schon sehr gut gewesen."

Marlon hatte das Trikot von Leitsch nach dem Bochumer Heimsieg gegen Greuther Fürth (1:0) Anfang März erhalten. Wenige Tage zuvor war dem Innenverteidiger des VfL ein folgenschwerer Patzer im DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg (1:2 n.V.) unterlaufen. Als Aufmunterung hatte Marlon dem 23-Jährigen eine Fifa-Karte gebastelt und mit ins Stadion gebracht. Gegen Fürth sorgte Leitsch dann für einen Gänsehaut-Moment: Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer rehabilitierte er sich für seinen Fehler. Nach Abpfiff tauschte der Torschütze sein Trikot gegen die Karte des jungen Fan.

Daraufhin kündigte Marlon im Sport1-Doppelpass an, mit dem getragenen Dress - Größe XL - Spendengelder für Kriegsopfer in der Ukraine generieren zu wollen. Eine Idee, die sich nun als großer Erfolg entpuppte.