BVB: Offensive Spektakel und Pokalsieg gegen Leipzig

Zum Topspiel des 28. Spieltags der Bundesliga muss Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ran. Trotz des Haaland-Ausfalls macht die Gesamtbilanz dem BVB Mut.

Zwar ist die Historie des Duells Borussia Dortmund gegen RB Leipzig noch jung, dennoch waren die meisten der Partien absolute Spitzenspiele. Die beiden machten in den letzten drei Spielzeiten in der Bundesliga jeweils Platz zwei und drei unter sich aus. Das wichtigste Duell fand aber auf einer anderen Bühne statt: Im Mai vergangenen Jahres sicherte sich der BVB mit einem 4:1-Erfolg über die Sachsen in Berlin den DFB-Pokal.

Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt die Borussia zum 28. Spieltag die Leipziger, wieder ist es ein Topspiel, wenn auch der Abstand zwischen beiden ungewohnt groß ist. Die Gastgeber sind als Zweiter Tabellenführer Bayern München mit sechs Punkten Rückstand auf den Fersen, RB fehlen zwar zwölf Zähler auf die Dortmunder, liegt aber dennoch auf Platz vier und demnach auf Champions League-Kurs. Zuletzt zeigt sich die Mannschaft von Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco, der in der enttäuschenden Hinrunde auf Platz elf liegend von Jesse March übernahm, stark in Form. Seit der Niederlage am 21. Spieltag gegen Bayern München stehen auf dem Leipziger Konto sechs Pflichtspielsiege sowie drei Remis.

Hinspielerfolg für Leipzig

Das Hinspiel in Leipzig gewannen die Sachsen im November mit 2:1. Marco Reus hatte die Führung von Christopher Nkunku ausgeglichen, ehe Yussuf Poulsen mit seinem Treffer die Partie zugunsten seiner Elf entschied. Wie vermutlich auch am kommenden Samstag fehlte den Borussen Torjäger Erling Haaland. Anders als im Pokalfinale, als der Norweger ebenso wie Jadon Sancho doppelt netzte und den BVB so zum fünften Sieg des DFB-Pokals verhalf. Das zwischenzeitliche 1:3 erzielte der Spanier Dani Olmo für RB.

Torreiche Duelle

Die Gesamtbilanz der beiden Teams spricht nach mittlerweile zwölf Duellen für Schwarzgelb. Sieben Siege fuhr der BVB ein, bei zwei Unentschieden und drei Leipziger Erfolgen. In Dortmund waren die Leipziger in fünf Anläufen nur einmal erfolgreich. Vor allem offensiv zeigten in den bisherigen Aufeinandertreffen beide Teams ihr Können, im Schnitt fallen pro Spiel über drei Treffer. Insgesamt vierzig Mal klingelte es in den bisherigen zwölf Aufeinandertreffen.

Sancho und Haaland sind mit jeweils sechs Treffern die erfolgreichsten Torschützen der Duelle. Ihnen folgen Reus (4) und Jean-Kévin Augustin, der dreimal für RB erfolgreich war.