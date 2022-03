VfL Bochum: Mit Standards zum Erfolg in Hoffenheim, Hammer-Wochen stehen bevor

Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für den VfL Bochum nach der Länderspielpause bei der TSG Hoffenheim weiter.

Nach der Länderspielpause ist vor dem Abstiegskampf. Sechs Punkte trennen den VfL Bochum vor dem Relegationsplatz, den aktuell Hertha BSC inne hat. Daher ist klar: Die Bochumer müssen noch etwas tun, wobei es leichtere Gegner gibt als die kommenden. Erst geht es zur TSG Hoffenheim, dann zuhause gegen Bayer Leverkusen, es folgt die Partie beim SC Freiburg. Wir sprachen vor den packenden Partien mit Eduard Löwen.

Eduard Löwen, am vergangenen Freitag fehlten 16 Spieler beim Testspiel, seit dem Wochenbeginn hat sich die Personalsituation deutlich entspannt. Gerade rechtzeitig vor den nun anstehenden Spielen gegen drei Champions-League-Anwärter?

Das war nicht schön, dass viele verletzt waren oder an Corona erkrankt. Aber es waren fast immer nur einzelne Spieler weg, die jetzt alle wieder da sind. Da hat es gepasst mit der Länderspielpause.

Im Hinspiel gab es gegen Hoffenheim einen starken Bochumer Auftritt. Macht das Mut?

Ich denke schon. Es hat uns gezeigt, dass wir gegen so eine starke Mannschaft mithalten können. Jetzt ist es aber eine Auswärtspartie, Hoffenheim will nach dem 0:3 in Berlin unbedingt gewinnen. Das wird eine harte Begegnung, wir werden uns aber nicht verstecken. Wir brauchen mal wieder drei Punkte, um den Klassenerhalt deutlich näher zu kommen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen ist der Abstand zu den Abstiegsrängen geringer geworden, macht Sie das nervös?

Keiner bei uns war sich sicher, dass wir den Klassenerhalt mit 32 Punkten in der Tasche haben. Trotzdem müssen wir schnell wieder was holen, damit wir nicht zum Ende der Saison noch bangen müssen.

Ausgerechnet Hertha BSC hat zuletzt gezeigt, wie Hoffenheim zu bezwingen ist.

Ich war auch erstaunt, habe die Partie aber nicht gesehen. Wir werden das alles noch analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ein Punkt sind die Standards, Hertha hat alle Tore danach erzielt, da wollen wir dran anknüpfen. gp / cb