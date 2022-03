Zum Ende der Saison treffen auch den VfL Bochum vermehrt Corona-Ausfälle. So kamen beim 2:0 (0:0)-Testspielsieg über Heracles Almelo einige Nachwuchstalente zum Einsatz.

Die Tore schossen dann doch die Profis. Eduard Löwen (47.) und Tarsis Bonga (65.) trafen für den VfL Bochum und schossen den 2:0-Sieg über Heracles Almelo heraus.

Im Schatten der großen Namen kamen jedoch auch einige Jugendspieler zu ihren Profi-Debüts oder durften sich erneut in einem Testspiel beweisen. Einige taten sich hervor.

Ali Demirel:

Der 19-jährige Juniorennationalspieler aus der Türkei stand als einziger U19-Spieler in der Startelf. Demirel durfte auf der Position von Gerrit Holtmann, also dem linken Flügel, ran. Gleich nach vier Minuten hatte er die erste Chance, brachte sich offensiv insgesamt gut ein und zeigte ein ansprechendes Debüt. In der laufenden U19-Bundesliga-Saison kam der variable Offensivspieler bisher fünfmal zum Einsatz.

Verthomy Boboy:

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist 18 Jahre alt und läuft ebenfalls für die U19 des VfL auf. Dort ist er unter Heiko Butscher gesetzt, spielte in allen zwölf Spielen und verpasste bisher nur 45 Minuten. Gegen Almelo kam er zur Halbzeit für Danilo Soares rein und spielte auf der Linksverteidigerposition. Im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf Ende Januar hatte er ebenfalls schon etwas mehr als 20 Minuten bekommen.

Tim Oermann:

Oermann, dessen Weg von der Ostkurve hin zum Profi-Debüt wir zuletzt im RevierSport-Interview beleuchtet hatten, spielt ebenfalls in der Innenverteidigung. In dieser Saison gehört er in Testspielen immer wieder zum Profikader. So gab er sein Debüt schon in der Sommervorbereitung, als er beim 2:0-Sieg über De Graafschap nach 80 Minuten für Armel Bella Kotchap eingewechselt wurde. Gegen Almelo ersetzte er zur Pause Elvis Rexhbecaj. In der U19 ist er Kapitän und gesetzt. Lediglich zum Ende des vergangenen Jahres verpasste er zwei Spiele aufgrund einer Erkältung.

Mats Pannewig:

Pannewig ist gerade einmal 17 Jahre alt und im zentralen Mittelfeld zu Hause. Von allen Talenten, die Reis gegen Almelo testete, betrieb er die meiste Eigenwerbung. Immerhin bereitete er bei seinem Profi-Debüt beide Tore vor. In der U19 kam er bisher fünfmal zum Einsatz, wobei ihm aber auch schon zwei Tore gelangen.

Luca Tersteeg:

Auch Tersteeg ist Mittelfeldspieler und kam nach rund einer Stunde für Losilla. Der 18-Jährige feierte ebenfalls sein Debüt. In der U19 ist er gesetzt, erzielte in elf Spielen ein Tor.

Florian Berisha:

Berisha ist Mittelstürmer und durfte gegen Almelo genau in dieser Rolle ran. Nach 62 Minuten kam er für Sebastian Polter und hätte nur Momente später um ein Haar getroffen. Sein Schuss landete jedoch am Pfosten. Treffsicherer zeigte sich der 17-jährige Kosovare bisher in der U19, wo ihm in fünf Partien schon zwei Tore gelangen.