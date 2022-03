VfL Bochum: Fünf dicke Marktwert-Gewinner, nur einer fällt ab

Das Online-Portal transfermarkt.de hat erneut seine Marktwerte angepasst. Betroffen sind davon auch sechs Spieler des VfL Bochum. Nur einer hat dabei an Wert verloren.

Die Spieler-Marktwerte bei transfermarkt.de wurden erneut angepasst. Vier Spieler des VfL Bochum sind dabei teils deutlich im Marktwert gestiegen. Größter (prozentualer) Aufsteiger ist dabei Patrick Osterhage. Der junge Mittelfelspieler, der im Sommer von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund an die Castroper Straße gewechselt ist, verdreifachte seinen Wert von 300.000 Euro auf 900.000 Euro.

Was den Geldwert anbelangt, sind die beiden Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap (20) und Maxim Leitsch (23) am stärksten gestiegen. Beide haben ihre Werte um 2,5 Millionen Euro steigern können. Bella Kotchap (von fünf auf 7,5 Millionen) führt die Liste des VfL Bochum weiter an. Abwehrketten-Kollege Leitsch (von 2,5 auf fünf Millionen Euro) springt auf den zweiten Platz.

Dahinter liegt nun Gerrit Holtmann, dessen Wert von drei auf 4,5 Millionen Euro gestiegen ist. Milos Pantovic hat seinen Marktwert ebenfalls steigern können, sein Wert springt von einer Millionen auf 1,7 Millionen Euro.

Einziger Verlierer beim VfL Bochum ist Saulo Decarli. Der Marktwert des 30-jährigen Schweizers ist von 500.000 Euro auf 300.000 Euro runtergesetzt worden. Das bedeutet ein erneutes Minus von 40 Prozent. Bei seinem Höchststand zu seiner Brügge-Zeit 2018 stand er einst bei 1,8 Millionen Euro. Der Innenverteidiger hatte in der laufenden Saison bisher aber nur einen Einsatz über acht Minuten zu verzeichnen. Sein Vertrag an der Castroper Straße läuft am Saisonende aus.