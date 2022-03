Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach wurde in der 69. Minute unterbrochen.

Am Freitagmittag hatte der VfL Bochum noch an Becherwerfer im Stadion appelliert. Wenige Stunden später wurde das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach genau aus jenem Grund in der 69. Minute unterbrochen.

Beim Stand von 0:2 (hier geht es zum RS-Ticker) wurde Linienrichter Christian Gittelmann von der Gegengerade aus von einem Becher am Hinterkopf getroffen.

Das Spiel wurde unterbrochen. Spieler und Schiedsrichtergespann haben das Spielfeld verlassen.

Mehr in Kürze....