Gleich sieben Spieler des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum werden während der kommenden Länderspielperiode auf Einsatz sein. Es gibt Debütanten und Comebacks.

Nach dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN/RS-Ticker) können es die Spieler des VfL Bochum etwas ruhiger angehen lassen. Fast alle. Sieben Spieler aus der Mannschaft von Thomas Reis werden die Länderspielpause nicht zu Hause verbringen, sondern für ihre jeweiligen Nationen unterwegs sein.

Gerrit Holtmann und Patrick Osterhage könnten dabei ihre Debüts feiern. Holtmann ist – nicht zum ersten Mal – im Aufgebot der Philippinen (der Heimat seiner Mutter) und hofft beim Dreiländer-Turnier in Singapur auf seinen ersten Einsatz. Die Philippinen, die nicht mehr bei der WM-Qualifikation dabei sind, treffen auf den Gastgeber und Malaysia.

Osterhage ist zusammen mit Armel Bella Kotchap der zweite VfL-Spieler im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Antonio di Salvo bekommt es in der EURO-Qualifikation mit Lettland (25.03. in Aachen, Anstoß um 18:15 Uhr) und Israel (29.03. in Petach Tikwa, Anstoß um 18 Uhr) zu tun.

Comeback für Antwi-Adjei

Takuma Asano muss sich mit Japan ebenfalls in der Qualifikation beweisen. Die „Samurai Blue“ wollen ein Ticket für die WM lösen, am 24. März kommt es zum eventuell schon vorentscheidenden Spiel gegen Australien (Sydney, 10:10 Uhr MEZ). Am 29. März folgt die Partie im heimischen Saitama gegen Vietnam (12:35 Uhr MEZ). Japan ist in der Gruppe B derzeit Zweiter, die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für Katar, der Dritte kommt in die internationalen Playoffs.

Christopher Antwi-Adjei erwarten erstmals seit zwei Jahren wieder ähnliche Reisestrapazen. Mit Ghana muss er in den WM-Qualifikationsplayoffs im Hin- und Rückspiel Nigeria ausschalten (25. und 29. März). der Flügelspieler kam bislang zu einem Länderspieleinsatz.

Cristian Gamboa würde ebenfalls gerne zu seiner Nationalmannschaft reisen. Aufgrund seiner Corona-Infektion ist allerdings noch nicht klar, ob er Costa Rica in der WM-Quali gegen Kanada (24. März), El Salvador (27. März) und die USA (30. März) vertreten darf.

Konstantinos Stafylidis ist ebenfalls von seinem Heimatland berufen worden. Die griechische Nationalmannschaft hat allerdings nur Freundschaftsspiele auf dem Programm, am 25. März gegen Rumänien, am 28. März gegen Montenegro.

Tjark Ernst bei der U19

Der siebte Nationalspieler des VfL Bochum ist kommende Woche Tjark Ernst. Der Jugendspieler gehört zum U19-Kader Deutschlands, der zwischen dem 19. und 30. März während der sogenannten UEFA Eliter-Runde in Finnland drei Länderspiele absolvieren wird. Italien (23. März), Belgien (26. März) und Gastgeber Finland (29. März) sind die Gegner.

Der Gruppensieger fährt zur U19-Europameisterschaft, die vom 18. Juni bis zum 1. Juli in der Slowakei stattfinden wird. Bis zum 19. März haben weitere Akteure, darunter auch VfL-Talent Verthomy Boboy, die Chance auf einen Kaderplatz. Ernst nimmt als Torwart zwar auch an dem Lehrgang teil, ist aber bereits fix nominiert.