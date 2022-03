1. FC Köln: Gegen den BVB fallen mehrere Spieler aus - wohl auch der Kapitän

Am Sonntag (19:30 Uhr) spielt der 1. FC Köln gegen den BVB. Nicht ohne Personalprobleme - auch die Kölner trifft Corona.

Am Wochenende feierte der 1. FC Köln noch den Bundesliga-Derbysieg bei Bayer Leverkusen. Der Lohn: 39 Punkte, der sichere Klassenerhalt und Platz sieben in der Tabelle - damit berechtigte Hoffnungen, dass es nach 2017 erneut in den Europapokal geht.

Euphorie in Köln - doch am Wochenende steht die nächste hohe Hürde auf dem Programm. Es geht zuhause (Sonntag, 19:30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der durch einige kleinere Patzer der Bayern wieder Chancen im Rennen um die Deutsche Meisterschaft sieht. Ganz sicher fehlen vor den erlaubten 50.000 Zuschauern wird beim FC der Held von Leverkusen - Mittelfeldspieler Kingsley Schindler. Aus privaten Gründen wird der Siegtorschütze gegen Bayer nicht dabei sein.

Wobei Schindler bisher fast nur von der Bank kam, dabei aber nun schon mit mehreren Scorerpunkten. Noch gravierender für den 1. FC Köln sind die vermutlichen Ausfälle von Kapitän Jonas Hector, ohne den der FC eine sehr überschaubare Bilanz hat, und Florian Kainz - beide sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen den BVB passen müssen.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn sie dabei wären, aber es sieht nicht danach aus“, wurde Thomas Kessler beim Training zitiert.

Wieder zurück ist dafür Angreifer Mark Uth, der seine Erkrankung überstanden hat.