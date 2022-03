Nächster Corona-Ausfall beim VfL Bochum

Nächster Corona-Fall beim VfL Bochum. Wie der Klub mitteilte, ist auch Christian Gamboa positiv getestet worden und fehlt gegen Gladbach.

Corona macht dem VfL Bochum zu schaffen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist auch Cristian Gamboa (32) positiv auf das Virus getestet worden. Der Rechtsverteidiger befindet sich bereits in häuslicher Isolation und wird für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr) ausfallen. "Ihm geht es gut, der VfL hofft auf einen weiterhin milden und symptomfreien Verlauf. Sämtliche durchgeführten Tests erbrachten bei allen anderen Teammitgliedern ein negatives Ergebnis", teilten die Bochumer mit.





Der Aufsteiger musste bereits am Dienstag die Ausfälle der Mittelfeldspieler Milos Pantovic und Robert Tesche verkraften. Laut Information des Vereins wurden beide Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und stehen dem Aufsteiger für das nächste Spiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls nicht zur Verfügung. „Beiden geht es gut, wir hoffen auf einen weiterhin milden Verlauf“, teilte der VfL mit.