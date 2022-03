VfL Bochum: Lange Heimserie und Relegations-Drama

In der Gesamtbilanz zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach liegen die Fohlen knapp vorne. Dennoch machen einige Zahlen den Bochumern Mut.

Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt der VfL Bochum den Tabellendreizehnten Borussia Mönchengladbach. Das traditionsreiche Duell ist dabei das erste in Bochum, seit die Gladbacher in dramatischer Manier den Bochumern den Aufstieg entrissen.

Vor elf Jahren gab es dieses Duell nämlich in der Aufstiegs-Relegation zur Bundesliga. Unter Friedhelm Funkel hatte dem VfL den dritten Platz der 2. Bundesliga erreicht, während die Borussen unter Lucien Favre (ersetzte Michael Frontzeck) drei der letzten vier Spiele gewannen und sich so auf Platz 16 retteten. Das Hinspiel im Borussia Park entschied Igor de Camargo erst in der Nachspielzeit für die Borussen und traf die Bochumer Aufstiegshoffnungen mitten ins Herz.

Reus hielt Bochum in Liga zwei

Im Rückspiel sah es dann zunächst besser aus. Kapitän Christoph Dabrowski erzwang ein Eigentor von Havard Nordtveidt. Die 1:0 Halbzeitführung hatte lange Bestand und ließ die Bochumer hoffen. Aber 20 Minuten vor dem Ende traf der 21 Jahre junge Marco Reus für die Gladbacher und ließ die Aufstiegsträume in Bochum zerplatzen, während Favre den fast sicher geglaubten Abstieg verhinderte.

In dieser Saison ist es tabellarisch klar ein Duell auf Augenhöhe. Eine durchwachsene Saison hat Gladbach in den Abstiegskampf geführt. Aufsteiger VfL Bochum liegt derzeit zwei Punkte und Plätze vor der Mannschaft von Adi Hütter. Eine richtungsweisende Partie für Bochum, denn mit dann 35 Zählern hätte der VfL ein beruhigendes Polster für den Rest der Saison.

Gesamtbilanz pro Gladbach

Erstmals seit der Saison 2009/10 spielen beide Vereine wieder in einer Liga. Im Hinspiel gelang der Borussia ein knapper 2:1-Erfolg, der letzte Ligasieg davor ist lange her: Am 6. Spieltag der Saison 1997/98 gab es ebenfalls ein 2:1. Stefan Effenberg und Andrzej Juskowiak trafen für Gladbach, auf Bochumer Seite sorgte Axel Sundermann für die zwischenzeitliche Führung. Zwischen den beiden Erfolgen gab es 17 Spiele, die sich die Gladbacher auf einen Sieg gedulden mussten. Den letzten Dreier auf Bochumer Rasen fuhr die Borussia gar im März 1995 ein.

Das Duell VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach fand wettbewerbsübergreifend bereits in 81 Pflichtspielen statt. Mit 30:26 Siegen hat die Borussia dabei knapp die Oberhand. Top-Torjäger dieser Begegnung ist übrigens Jupp Heynckes, der zehnmal für die Borussen traf.