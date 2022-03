BVB: Reus, Haaland, Hummels - Rose gibt Personal-Update vor Mainz

Borussia Dortmund gastiert am Mittwochabend beim FSV Mainz 05. Am Tag zuvor äußerte sich BVB-Coach Marco Rose zur Personallage.

Gute Nachrichten gab es am Wochenende für Borussia Dortmund. Nicht nur aus rein sportlicher Sicht - mit dem 1:0 gegen Arminia Bielefeld rückte der BVB näher an Tabellenführer Bayern München -, sondern auch mit Blick auf das Personal. Denn Superstürmer Erling Haaland feierte nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback, ebenso wie Giovanni Reyna.

Beide wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt - und haben "die 30 Minuten sehr gut verkraftet", wie BVB-Trainer Marco Rose auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte. Ein Startelf-Einsatz im Nachholspiel bei Mainz 05 am Mittwochabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker) kommt aber wohl noch zu früh für das Duo: "Man hat aber gesehen, dass Training und Spiel zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Jetzt wollen wir gucken, dass wir ihnen nach und nach mehr Spielzeit geben."





Verzichten muss Rose in Mainz weiterhin auf Marco Reus. Der Kapitän sei nach wie vor krank zu Hause, "es geht ihm aber schon besser". Mats Hummels ist nach Corona-Infektion wieder zurück und wird am Dienstag am Abschlusstraining teilnehmen. "Ob er spielen kann, werden wir sehen", sagte Rose über seinen Abwehrchef.

Hingegen befindet sich Linksverteidiger Raphael Guerreiro weiter in häuslicher Isolation. Er konnte sich noch nicht freitesten. Für die verletzten Innenverteidiger Manuel Akanji sowie Dan-Axel Zagadou kommt ein Einsatz ebenfalls zu früh. Es gehe aber in die richtige Richtung bei ihnen, sagte Rose.