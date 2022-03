BVB-Reservist Bürki mit deutschem Manager über Auslands-Wechsel einig

Bei Borussia Dortmund spielt Torhüter Roman Bürki keine Rolle mehr. Setzt der BVB-Torhüter seine Karriere zukünftig im Ausland fort?

Es wurde viel spekuliert über die Zukunft von Roman Bürki, doch am Ende entschied sich der ausgemusterte Torhüter in den letzten beiden Transferperioden trotz vieler Angebote für einen Verbleib bei Borussia Dortmund. Beim Revierklub sitzt Bürki nur noch auf der Tribüne und spielt keine Rolle mehr, nachdem er in der Vorsaison seinen Stammplatz zwischen den Pfosten verloren hatte.

Nach einem Medienbericht könnte Bürki den BVB im Sommer verlassen. Und zwar in Richtung USA. Informationen von transfermarkt.us zufolge ist ein Wechsel zu St. Louis City SC wahrscheinlich, Bürki befinde sich in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem Verein, dessen Sportdirektor der frühere Bundesliga-Manager Lutz Pfannenstiel ist. Demnach gebe es zwischen Bürki und Pfannenstiel bereits eine "grundsätzliche Einigung". Auch nach Informationen der WAZ wird Bürki im Sommer in die USA wechseln.

Bürkis Vertrag beim BVB läuft bis 2023. Die Verantwortlichen dürften sich freuen, falls der Keeper durch einen Wechsel vorzeitig von der Gehaltsliste verschwindet. Der 31-Jährige hat insgesamt 232 Pflichtspiele für den Revierklub bestritten.

In der kürzlich begonnen MLS-Saison ist St. Louis noch kein Teil der US-amerikanischen Profiliga. Voraussichtlich wird der Verein aus dem Bundesstaat Missouri 2023 den Spielbetrieb aufnehmen.

Doch die Vorbereitungen laufen offenbar bereits auf Hochtouren. Sportdirektor Pfannenstiel, zwischen Ende 2018 und Mai 2020 als Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf tätig, verpflichtete mit Joao Klauss (TSG Hoffenheim) und Tomas Ostrak (1. FC Köln) bereits zwei Profis aus der Bundesliga.