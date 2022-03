VfL Bochum: Eintracht Frankfurt mit Rückenwind gegen den VfL

Am Sonntag ist der VfL Bochum in Frankfurt zu Gast. Die Eintracht gewann zuletzt international, der VfL kann den Kontrahenten in der Bundesliga überholen.

Für die Hausherren wird es der Abschluss einer langen englischen Woche. Um 17.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt am 25. Spieltag der Bundesliga den VfL Bochum, nachdem unter der Woche bereits der Flug nach Sevilla auf dem Programm stand. Mit dem 2:1-Erfolg bei Real Betis haben die Adlerträger sich in der Europa League am Mittwoch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächsten Donnerstag verschafft.

Zuvor steht jedoch das Duell mit dem direkten Tabellennachbarn an. 25000 Fans sind zugelassen, rund 1300 Bochumer werden das Team im Waldstadion unterstützen. Und auch in der Bundesliga muss die Eintracht liefern, soll es auch im nächsten Jahr mehr von den berühmten Frankfurter Europapokalnächten geben.

VfL macht Druck

Nachdem es zuvor drei Niederlagen in Folge setzte, gelang der Eintracht beim 4:1-Erfolg über Hertha BSC in der Hauptstadt ein wichtiger Erfolg, um im Rennen um das internationale Geschäft nicht abreißen lassen zu müssen. Sieben Punkte fehlen der Eintracht aktuell auf Platz sechs. Und am Sonntag droht die Gefahr, auch Platz zehn einzubüßen: Der VfL lauert mit nur zwei Punkten weniger direkt hinter den Frankfurtern auf dem elften Rang, verlor von den letzten sechs Ligaspielen nur eins und kann den Gegner mit einem Erfolg überholen.

Frankfurt insgesamt knapp vorne

Bereits 68 Begegnungen zwischen dem VfL und der SGE gab es in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Die Eintracht hat dabei im Gesamtvergleich die Nase knapp vorn: Mit 28 Siegen holten die Adlerträger drei mehr als Bochum, 15 mal wurden die Punkte geteilt. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit waren die Bochumer ein gern gesehener Gegner, fünf der letzten sechs Spiele entschied Frankfurt für sich.

Ein Blick auf das Hinspiel wird den Gästen allerdings Mut machen: In einer bis zum Schluss spannenden Partie gewann der VfL dank Treffern von Danny Blum und Sebastian Polter, der in der Nachspielzeit den Deckel drauf machte. Für Frankfurt hingegen ein Spiel zum Vergessen: Goncalo Paciencia scheiterte mit einem Elfmeter an Manuel Riemann, ehe der Ex-Schalker wie auch Kristijan Jakic verletzt vom Platz musste.