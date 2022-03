Bundesliga: Ex-MSV-Trainer betreut Bielefeld gegen den BVB

Wenn Arminia Bielefeld am Sonntag bei Borussia Dortmund antritt, wird ein ehemaliger MSV-Aufstiegstrainer die Mannschaft von Coach Frank Kramer betreuen.

Arminia Bielefeld muss beim Auswärtsspiel in Dortmund am Sonntag auf Cheftrainer Frank Kramer verzichten. Wie die Ostwestfalen am Samstag bekannt gaben, wurde der Fußballlehrer positiv auf Covid-19 getestet. „Wir haben ja schon vermeldet, dass wir einige positive Fälle haben, vor allem im Trainer- und Betreuerbereich, aber auch im Spielerbereich. Frank Kramer gehört auch dazu“, sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Pressekonferenz.

Geleitet wird das Team stattdessen von einem alten Bekannten aus dem Ruhrgebiet. Der frühere MSV-Aufstiegstrainer Ilia Gruev wird die Arminen stattdessen beim Bundesliga-Zweiten betreuen. Nach seinem Aus als MSV-Traner im Oktober 2018 hatte er als Assistent von Florian Kohfeldt bei Werder Bremen gearbeitet, später als Betreuer der Leihspieler. Seit März 2021 ist er Co-Trainer von Frank Kramer. Er beschreibt die Stimmung in der Mannschaft trotz der Corona-Problematik als „sehr gut“: „In schwierigen Zeiten zeigt sich der Charakter einer Mannschaft. Unsere Jungs sind heiß und wollen spielen. Das ist sehr positiv.“

Neben dem Trainer sind bei den Ostwestfalen derzeit sechs Profis von einer Infektion betroffen. Eine Verlegung der Partie steht laut Arabi aber noch nicht im Raum. „Es gibt Regeln und Statuten, nach denen wir aktuell antreten werden. Stand jetzt“, sagte der 43-Jährige, versicherte aber: „Wir haben eine schlagfertige Truppe, die in Dortmund alles raushauen wird.“

Für die Austragung einer Partie sind laut DFL-Spielordnung mindestens 16 spielberechtigte Akteure notwendig, davon mindestens neun Lizenzspieler, zu denen ein Torwart gehören muss. Gesperrte und verletzte Spieler gelten als „zur Verfügung stehend“.