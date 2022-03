VfL Bochum: Geburtstagskind Losilla setzt in Frankfurt auf die Fans

Geburtstagskind Anthony Losilla sieht den VfL Bochum in einer guten Ausgangsposition, aber noch nicht gesichert. In Frankfurt setzt der Kapitän auf die Fan-Unterstützung.

Mit seinem Siegtreffer beim 2:1-Erfolg gegen Greuther Fürth hat sich Anthony Losilla ein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht. Der Kapitän des VfL Bochum wurde am Donnerstag 36 Jahre alt. Gründe zu feiern gäbe es eigentlich, doch Losilla bleibt weiterhin fokussiert. Der Heimsieg am vergangenen Samstag habe dem VfL eine gute Ausgangsposition verschafft, mehr aber noch nicht: „Es fehlen uns noch ein paar Punkte, um unser großes Ziel zu erreichen. Die Punkte, die wir brauchen, müssen wir so schnell wie möglich holen. Dafür müssen wir so weitermachen, wie wir es bisher getan haben.“

Die nächste Aufgabe ist ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen waren allerdings am Mittwoch noch in der Europa League im Einsatz. Für Losilla ist das aber kein Faktor: „Sie haben genug Spieler im Kader, um das zu kompensieren. Sie werden auf jeden Fall eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufstellen können.“ Egal welche Mannschaft auf sie zukommt, Losilla ist davon überzeugt, eine gute Antwort geben zu können: „Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir brauchen eine gute VfL-Mannschaft, um was zu holen.“ Der VfL könne es jedem Team schwer machen und das will Losilla auch in Frankfurt zeigen.

Auch wenn die Auswärtsbilanz noch ausbaufähig ist. Nur acht von den bisher erspielten 32 Punkten hat die Elf von Trainer Thomas Reis in der Fremde geholt. Losilla: „Ab und zu, in Leverkusen oder in Mönchengladbach, haben wir gezeigt, dass wir auch auswärts gute Leistungen abrufen können, aber das ist immer noch zu wenig.“

Damit es diesmal besser wird, setzt Losilla auf den eigenen Anhang. Allerdings dürfen diesmal nur 1300 VfL-Anhänger in den Deutsche Bank Park. „Es werden nicht viele sein, aber egal wo wir hingefahren sind, sie waren immer laut. Man hat immer gemerkt, wir sehr sie uns unterstützt haben. Sie standen immer hinter uns und werden auch in Frankfurt laut sein und uns pushen.“ mit gp