BVB-Chef Watzke stellt klar: Rose bleibt

Marco Rose bleibt trotz einer enttäuschenden Bilanz in den Cup-Wettbewerben auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

„Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Sport Bild und beendete damit alle Spekulationen über eine Rückkehr von Edin Terzic, der den BVB in der vergangenen Spielzeit zum DFB-Pokalsieg geführt hatte.

Unter Rose sind die Dortmunder in der Vorrunde der Champions League, im Achtelfinale des DFB-Pokals und in der Zwischenrunde der Europa League gescheitert. In der Bundesliga liegt der BVB neun Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen.

