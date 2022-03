In der Saison 2003/04 hat der VfL Bochum einen Rekord aufgestellt, den in fast 20 Jahren noch kein Team geknackt hat.

Dass der VfL Bochum heimstark ist, ist mit Blick auf die vergangenen Jahre sicherlich nichts neues. Auch in diesem Jahr zeigen die Bochumer wieder, dass sie sich in ihrem Wohnzimmer Ruhrstadion einfach am wohlsten fühlen. Am Samstag gewannen sie mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth und holten die Heimpunkte 22, 23 und 24, womit der VfL in der Heimtabelle weit oben dabei ist. Dem stehen acht Auswärtspunkte und dort im ligaweiten Vergleich ein Platz im unteren Tabellendrittel entgegen.

Da passt es ins Bild, dass der VfL Bochum einen Bundesligarekord der besonderen Sorte einst ebenfalls zu Hause aufgestellt hat. In nun fast 20 Jahren, in denen der FC Bayern seine alleinige Dominanz manifestierte und bis in die Gegenwart neun Meisterschaften in Serie geholt hat, ist niemand mehr an diese Bochumer Marke herangekommen. In der Saison 2003/04 hat es der VfL nämlich geschafft, in sage und schreibe neun Heimspielen in Serie ohne Gegentor zu bleiben.

VfL Bochum: Siege gegen Kaiserlautern, Dortmund und Bayern

Es begann im Oktober, als der VfL Bochum den 1. FC Kaiserlautern im Ruhrstadion zu Gast hatte. Gegen die damals noch erstklassigen Roten Teufel schossen die Doppelpacker Vahid Hashemian und Peter Madsen einen 4:0-Erfolg heraus. Der Beginn einer historischen Serie.

Denn in der Folge waren es keineswegs nur die kleinen Vereine, die nach Bochum kamen und ohne Torerfolg wieder abfuhren. Borussia Dortmund (0:3) und der FC Bayern München (0:1) holten sich jeweils Niederlagen ab. Dazu kamen ein 4:0 gegen den 1. FC Köln, ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart, jeweils ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg, ein 0:0 gegen Hansa Rostock und ein 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Erst im März 2004 musste der damalige VfL-Keeper Rein van Duijnhoven wieder hinter sich greifen. Mit Thomas Kläsener war es ausgerechnet ein Stürmer des FC Schalke 04, der die historische Serie mit seinem Treffer reißen ließ. Das Heimspiel gegen die Knappen ging am Ende mit 1:2 verloren.

Der erste VfL-Verfolger ist in dieser Rubrik übrigens der 1. FC Kaiserlautern, der mal in sieben Bundesliga-Heimspielen in Serie ohne Gegentor blieb. Da die Roten Teufel aber aktuell nur in der 3. Liga spielen, werden sie diesen Rekord nicht so schnell angreifen. In der laufenden Saison blieb der 1. FSV Mainz 05 zuletzt in vier Heimspielen ohne Gegentor. Diese Serie endete am 24. Spieltag mit dem spektakulären 3:2-Heimsieg über Bayer Leverkusen.

