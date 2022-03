Erneut hat Anthony Losilla den VfL Bochum zu einem Sieg über die SpVgg Greuther Fürth geschossen. Nach dem 2:1 (1:0) gab es auch ein großes Lob von seinem Trainer Thomas Reis.

Die SpVgg Greuther Fürth scheint Anthony Losilla irgendwie zu liegen. Im Hinspiel hatte er den VfL Bochum zu einem 1:0-Sieg geschossen, nun im Rückspiel hat er das entscheidende 2:1 erzielt.

"Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber wir haben trotzdem immer alles investiert, um die drei Punkte zu holen. Wir wurden für unsere harte Arbeit belohnt. Das macht mich einfach glücklich."





Losilla, der am 10. März 36 Jahre alt wird, hat auch an diesem Samstag wieder bewiesen, dass er für den VfL Bochum auch im Spätherbst seiner Karriere einfach unverzichtbar ist. In der Liga verpasste er aufgrund seiner Corona-Infektion eine Partie, ansonsten stand er immer in der Startelf. "Ich bin froh, dass er seine Spielweise im hohen Alter noch etwas verändert hat. Das hilft uns taktisch ungemein weiter. Es war klar, dass wir in der Bundesliga weniger Tore schießen und eine gute defensive Stabilität benötigen würden. Die gibt unter anderem er uns", lobte VfL-Trainer Thomas Reis seinen Kapitän.

Er ist nicht der große Lautsprecher. Toto ist einfach ein Teamplayer, ein absoluter Führungsspieler. Meinetwegen kann er auch noch mit 40 spielen. Ich bin froh, dass er uns erhalten bleibt. Thomas Reis

Losilla hat seine Offensiv-Ausflüge, die ihn zu Zweitliga-Zeiten noch ausgezeichnet hatten, in dieser Saison merklich reduziert und gibt als alleiniger Sechser stattdessen primär den Abräumer. "Er ist nicht der große Lautsprecher. Toto ist einfach ein Teamplayer, ein absoluter Führungsspieler. Meinetwegen kann er auch noch mit 40 spielen. Ich bin froh, dass er uns erhalten bleibt."

"Ich würde schon sagen, dass dieser Sieg ein Meilenstein war. Wir haben die 30-Punkte-Marke geknackt und haben einen guten Vorsprung auf einige Konkurrenten. Dennoch fehlen uns natürlich noch ein paar Punkte, die wir so schnell wie möglich holen wollen." Anthony Losilla

Aktuell macht Losilla auch nicht den Eindruck, als würde ein Karriereende in naher Zukunft bevorstehen. Zunächst steht ohnehin das große Ziel Klassenerhalt im Fokus. "Ich würde schon sagen, dass dieser Sieg ein Meilenstein war. Wir haben die 30-Punkte-Marke geknackt und haben einen guten Vorsprung auf einige Konkurrenten. Dennoch fehlen uns natürlich noch ein paar Punkte, die wir so schnell wie möglich holen wollen", gab Losilla zu. mit gp

