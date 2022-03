Bundesliga: Bayern 1:1 - Hertha mit immer größeren Sorgen

Tabellenführer Bayern München hat sich im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit einem Unentschieden zufrieden geben müssen.

Die Münchener spielten am 25. Spieltag daheim 1:1 (1:1) gegen die drittplatzierten Leverkusener und liegen nun neun Punkte vor Borussia Dortmund. Das eigentlich für Sonntag angesetzte Spiel des BVB in Mainz war wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gastgeber verschoben worden. Im direkten Duell der Tabellennachbarn trennten sich RB Leipzig und der SC Freiburg am Samstag 1:1 (0:1). Leipzig bleibt punktgleich Vierter vor Freiburg.

Der VfL Wolfsburg gewann 1:0 (1:0) im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Hertha BSC unterlag Eintracht Frankfurt zuhause 1:4 (0:1) und gerät in immer größere Abstiegsnöte. Der VfL Bochum 1848 kam dem Klassenverbleib durch das 2:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth wieder einen Schritt näher.