VfL Bochum: Dieser Düsseldorfer steht wohl auf der Wunschliste

Der VfL Bochum spielt nach dem Bundesliga-Aufstieg eine richtig starke Runde. Noch ist der Klassenerhalt nicht eingetütet, doch alles sieht nach einer weiteren Bundesliga-Saison aus.

Der VfL Bochum ist aktuell auf dem besten Weg den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Im Hintergrund planen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz schon die nächste Spielzeit.

Und für diese würde der VfL offenbar gerne Marcel Sobottka verpflichten. Das berichtet die "Rheinische Post". Auch der 1. FC Union Berlin ist nach "RP"-Informationen an dem defensiven Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf interessiert.

VfL-Kapitän wird 36 Jahre alt - Löwen und Rexhbecaj sind nur ausgeliehen

Dass der VfL auch dran ist, macht Sinn. Denn Sobottka scheint ein idealer Kandidat für das zentrale Mittelfeld der Bochumer zu sein. Noch führt hier Kapitän Anthony Losilla Regie. Doch das VfL-Urgestein wird auch nicht jünger und feiert am 10. März seinen 36. Geburtstag. Robert Tesche (neun Einsätze), der im Mai 35 Jahre alt wird, spielt in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle. Das gilt auch für den 22-jährigen Patrick Osterhage (sieben Einsätze), der erst an die Bundesliga herangeführt wird. Zudem stehen beim VfL mit Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg) und Eduard Löwen (Hertha BSC) zwei zentrale Mittelfeldspieler unter Vertrag, die nur bis zum Saisonende ausgeliehen sind.

Sobottka - er kommt auf 127 Zweitliga-Einsätze und 32 Bundesligaspiele - passt perfekt ins Anforderungsprofil der Bochumer. Er ist ein kampf- und laufstarker Spieler, der von 2000 bis 2015 eine gute Ausbildung in der Knappenschmiede beim FC Schalke 04 genossen hat. Der 27-Jährige ist ein echter Ruhrpottler, der aus Gelsenkirchen stammt.

Und: Sobottka ist am Saisonende ablösefrei zu haben. Der Fakt macht ihn wohl nicht nur für Bochum und Union Berlin äußerst attraktiv.