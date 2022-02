VfL Bochum: Chancenwucher, jetzt mit Wut ins Pokal-Viertelfinale

Gute Leistung, doch auch im siebten Anlauf hat der VfL Bochum gegen RB Leipzig nicht punkten können. 0:1 hieß es am Sonntag. Das sagen die VfL-Spieler.

Es war die Phase Mitte der zweiten Halbzeit. Da war der VfL Bochum gegen das Spitzenteam RB Leipzig vor 10.000 Zuschauern am Drücker. Auch VfL-Kapitän Anthony Losilla hatte das 1:0 auf dem Kopf, sein Versuch landete auf der Latte.

Nach dem Spiel zeigte sich der Routinier enttäuscht: "Die Enttäuschung ist schon da. Ich sehe aber auch viele positive Dinge, die wir aus dem Spiel mitnehmen können. Leider haben wir die Chancen nicht genutzt, letzte Woche hatten wir das Glück, diesmal hatten wir es nicht."

Mit Blick auf die Tabelle hat sich für den VfL aber nichts geändert, jetzt geht der Blick schon in Richtung DFB-Pokal. Da steht am Mittwoch (20:45 Uhr) das Viertelfinale gegen den SC Freiburg an. Drei Heimspiele in der Englischen Woche - Teil zwei hat Losilla ab sofort im Kopf: "Das wird ein wichtiges Spiel. Wir wollen das Halbfinale erreichen. Es folgt das Heimspiel gegen Fürth in der Liga, ein direkter Konkurrent von uns. Da müssen wir jetzt das Positive mitnehmen."





Immerhin hat der VfL sich Chancen erarbeitet, sich in jeden Zweikampf geschmissen, nur die Chancenverwertung war mangelhaft. Eduard Löwen war sauer: "Wir ärgern uns über das Resultat, wir haben allen Grund dazu, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir waren besser als Leipzig, leider haben wir die Chancen nicht genutzt."

Löwen hatte wie Losilla das 1:0 auf dem Fuß, sein Versuch rettete Willi Orban mit seinem Körper vor der Linie. Der Dritte, der das Spiel in eine andere Richtung hätte lenken können, war Christopher Antwi-Adjei, der aber bei seiner Gelegenheit am Pfosten scheiterte: Sein Fazit: "Großes Kompliment an die Mannschaft. Nach so einem Spielverlauf nichts mitzunehmen, das ist bitter. Daher sind wir enttäuscht." gp / cb