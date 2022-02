Videobeweis: Neururer: "Diese Regel ist scheiße"

Im Doppelpass auf Sport1 wurde wieder fleißig diskutiert. Ein großes Streitthema: Der Videobeweis. Peter Neururer hatte dazu eine klare Meinung.

Der Videobeweis bietet immer wieder neuen Diskussionsstoff. Auch bei Peter Neururer. Ausgangspunkt diesmal: Der Elfmeterpfiff in der Bundesligapartie des 24. Spieltags zwischen dem SC Freiburg und Hertha BSC Berlin (3:0). Die Szene wurde in der Runde heiß diskutiert. Was war geschehen?

In der elften Spielminute der Partie vom Samstagnachmittag drang Freiburgs Angreifer Roland Sallai in den gegnerischen Strafraum ein. Hertha-Verteidiger Linus Gechter ging in den Zweikampf, Sallai fiel und Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte auf den Punkt - Elfmeter. In der Wiederholung sah auch Herthas Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, dass es zwar einen Kontakt gab, dieser aber nicht unbedingt Elfmeter-würdig war.

"Kontakt ist doch nicht verboten"

“Wenn nicht gepfiffen worden wäre, hätte man auch nicht Elfmeter geben müssen anhand eines Videobeweises”, ist sich Bobic im Doppelpass sicher. Doch auf das Einschalten vom Videoschiedsrichter wartet Bobic vergeblich. Der Kölner Keller gab kein Signal, Vincenco Grifo trat für die Breisgauer an und verwandelte sicher zum 1:0.

Nach der Partie habe Bobic das Gespräch mit Schiedsrichter Jablonski gesucht: “Er hat es so wahrgenommen, dass es einen Kontakt gab und mit Sicherheit kam dann auch das Signal aus Köln: Ja, da war ein Kontakt.” An dieser Stelle schaltet sich Peter Neururer ein: “Fredi, Entschuldigung, aber da muss ich wirklich unterbrechen.”

Wenn eine Regel interpretierbar ist, ist diese Regel scheiße. Peter Neururer

Neururer, bekannt für seine klaren Aussagen, sprang Bobic unterstützend zur Seite: "Kontakt ist doch nicht verboten, es ist eine Kontaktsportart.“ Der Ex-Trainer vom FC Schalke 04 und VfL Bochum findet die aktuelle Auslegung für strafwürdige Fouls nicht mehr nachvollziehbar. “In welcher Regel steht es, dass ein Kontakt strafwürdig ist? Das kann doch wirklich nicht mehr wahr sein.”

Neururer fordert in einem deutlichen Statement eine Veränderung der aktuellen Regelungen: "Wir müssen einige Regeln mal wirklich überdenken: Wenn eine Regel interpretierbar ist, ist diese Regel scheiße."