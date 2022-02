BL: Top-Torjäger Modeste schießt Köln zum Sieg gegen Frankfurt

Torjäger Anthony Modeste hat dem 1. FC Köln im Abendspiel der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt drei Punkte gesichert.

Der eingewechselte Franzose Anthony Modeste erzielte beim 1:0 (0:0) seinen 15. Saisontreffer (84.) und verlängerte damit den Samstagabend-Fluch der Hessen.

Die haben nun 15 Mal in Folge am Samstag in einem um 18.30 Uhr angepfiffenen Spiel nicht gewonnen - bei elf Niederlagen. Modeste saß drei Tage nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz zunächst auf der Bank. Er hatte in der Vorwoche beim 1:3 bei RB Leipzig erkrankt gefehlt und war schmerzlich vermisst worden.