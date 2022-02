BVB: Erneut Verstärkung in Holland gefunden?

Der BVB hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison auf der Liste: Wie verschiedene Medien berichten ist Noussair Mazraoui im Fokus von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund scheint auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison erneut in den Niederlanden fündig geworden zu sein. Wie verschiedene Medien berichten hat der BVB Noussair Mazraoui auf dem Zettel. Die Ruhrnachrichten schreiben, dass die Dortmunder „schon seit längerer Zeit“ an einer Verpflichtung des Außenverteidigers interessiert seien.

Mazraoui ist ein 24-jähriger Außenverteidiger, der bei Ajax Amsterdam in Diensten steht. Auch in der Champions League Vorrunde stand er bei beiden Duellen gegen den BVB in der Startelf. Der 12-fache Nationalspieler Marokkos wurde im niederländischen Leiderdorp geboren und ist ein Eigengewächs, das bereits im Alter von acht Jahren zu Ajax gewechselt ist. Sein Berater ist Mino Raiola, der auch an der Seite von BVB-Juwel Erling Haaland steht. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und er wäre ablösefrei zu haben.

Wie Sport 1 berichtet, könne sich Mazraoui einen Wechsel zum Bundesliga-Topteam offenbar vorstellen. Allerdings sollen auch der FC Sevilla und der FC Barcelona an dessen Diensten interessiert sein. Die finanziell angeschlagenen Katalanen hatten sich auch schon mit einer Verpflichtung von BVB-Abwehrspieler Thomas Meunier beschäftigt, der auf einer ähnlichen Position wie Mazraoui spielt. Auch aus der Premier League soll es Interessenten für Mazraoui geben. Für Ajax hat Mazraoui in der laufenden Saison 25 Pflichtspiele absolviert, dabei fünf Tore selbst erzielt und drei weitere aufgelegt.

Für die kommende Saison steht bisher nur der ablösefreie Wechsel von Niklas Süle vom FC Bayern München fest. Ansonsten wird seit Monaten Karim Adeyemi, deutscher Nationalspieler in Diensten von RB Salzburg, als Haaland-Nachfolger gehandelt.