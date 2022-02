So viel Revier steckt im Champions-League-Achtelfinale

In der Champions League steigen ab Dienstag die Achtelfinals. Viele Profis, die eine Verbindung zum Ruhrgebiet haben, werden mit dabei sein.

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Schon länger tragen die beiden Ex-Schalker Julian Draxler und Thilo Kehrer das PSG-Trikot. Draxler, bereits seit fünf Jahren in Paris, ist zwar auch in dieser Saison keine Stammkraft. Doch der gebürtige Gladbecker kommt als Rotationsspieler regelmäßig zu Einsätzen. Beim 1:0 gegen Stade Rennes am Wochenende stand Draxler in der Startelf. Ähnlich die Rolle von Kehrer: Der Abwehrmann darf aufgrund seiner Flexibilität auch im Kracher gegen Real auf einen Einsatz als Innen- oder Rechtsverteidiger hoffen. Madrid hat keine Profis mit Ruhrgebiets-Bezug.

Sporting Lissabon - Manchester City

Im Duell am Dienstagabend wird ein Spieler dabei sein, der sich im Revier bestens auskennt. Ilkay Gündogan wurde 2012 mit dem BVB Deutscher Meister, vier Jahre später wechselte er auf die Insel. Beim amtierenden Meister ist der 31-Jährige ein Führungsspieler. Einst durchlief der gebürtige Gelsenkirchener auch Nachwuchsteams des FC Schalke 04 und VfL Bochum.

RB Salzburg - FC Bayern

Leroy Sané, Eric Maxim Choupo-Moting, dazu die verletzten Manuel Neuer und Leon Goretzka: Die Liste von Ex-Schalkern in München ist lang. Was wohl nur wenige auf dem Schirm haben: Philipp Köhn, Stammkeeper beim Gegner aus Salzburg, stammt aus Dinslaken und spielte früher in der Jugend von Duisburg und Schalke. Über Stuttgart und Leipzig führte sein Weg zu Red Bull. Dort ist er nach einer Leihe in die Schweiz in dieser Saison die Nummer eins. Mit Karim Adeyemi stürmt zudem ein Nationalspieler für Salzburg, der immer wieder mit einem BVB-Wechsel in Verbindung gebracht wird.

Inter Mailand - FC Liverpool

Wenn die Italiener den LFC empfangen, wird ein Ex-Dortmunder dabei sein - auch wenn es schon etwas her ist. Flügelspieler Ivan Perisic trug ab 2011 für eineinhalb Jahre das Borussia-Trikot. Liverpool hingegen tritt mit dem Ex-Schalker Joel Matip an. Nach seinem Wechsel 2016 entwickelte er sich endgültig zu einem Innenverteidiger auf Top-Niveau. In dieser Saison ist Matip unter dem früheren BVB-Meistercoach Jürgen Klopp gesetzt.

FC Chelsea - OSC Lille

Antonio Rüdiger gehört aktuell wohl zu den besten Innenverteidigern Europas. In der Jugend verbrachte der deutsche Nationalspieler auch drei Jahre beim BVB, ehe er nach Stuttgart wechselte und dort zum Bundesliga-Profi wurde. Das schaffte sein Teamkollege Christian Pulisic in Dortmund. Bevor der US-Amerikaner 2019 für über 60 Millionen Euro zu Chelsea wechselte, lief er 127-mal für die Borussia auf und erzielte 19 Tore. In Thomas Tuchel steht zudem ein früherer Dortmund-Trainer in London an der Seitenlinie.

FC Villareal - Juventus Turin

Als Erling Haaland vor zwei Jahren zum BVB kam, verabschiedete sich Paco Alcacer zurück nach Spanien. Zuvor hatte der Stürmer einen Bundesliga-Rekord mit zwölf Saisontoren als Joker aufgestellt. Beim Villareal spielt Alcacer aber nur selten, laboriert zudem aktuell an einer Muskelverletzung. Fit ist hingegen Juves Weston McKennie. Der 23 Jahre alte Mittelfeldmann war vor der Abstiegssaison von Schalke nach Turin gewechselt. Dem höheren Niveau konnte er sich auf Anhieb anpassen. Er sammelt regelmäßig Einsätze beim aktuell schwächelnden Rekordmeister.

Atletico Madrid - Manchester United

Über ein Jahr gab es immer wieder Gerüchte, im letzten Sommer fand er endlich statt: der Wechsel von Jadon Sancho von Dortmund nach Manchester. Bisher haben sich die 85 Millionen Euro Ablöse aber wohl noch nicht ausgezahlt. Die Formkurve zeigte unter dem früheren Schalke-Trainer Ralf Rangnick zuletzt zwar nach oben. Doch mit vier Toren und keiner Vorlage konnte Sancho noch nicht an seine Dortmunder Glanzleistungen anknüpfen. Beim BVB lieferte der erst 21-Jährige in 137 Spielen unglaubliche 50 Tore und 64 Vorlagen.

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam

Keine Profis mit Revier-Verbindung bei Ajax, dafür zieht im Mittelfeld von Gastgeber Benfica ein früherer Dortmunder die Fäden. Julian Weigl spielt seit zwei Jahren in der portugiesischen Hauptstadt und ist in der Zentrale gesetzt. Gegen Amsterdam steht er vor einem Jubiläum: Er würde sein 100. Pflichtspiel für Lissabon bestreiten.