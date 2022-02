VfL Bochum: So viele Fans können dabei in Stuttgart dabei sein

Fußball-Bundesligist VfL Bochum gastiert am kommenden Sonntag beim VfB Stuttgart. Jetzt gab der Revierklub Infos zu den Gäste-Tickets bekannt.

Nach dem sensationellen Sieg gegen den FC Bayern steht für den VfL Bochum ein Gastspiel beim VfB Stuttgart an.

Wie der Revierklub am Montag mitteilte, gibt es bei dem Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) ein Kontingent von 500 Tickets für Gästefans, unterteilt in 300 Sitz- und 200 Stehplätze. Die Karten sollen ab Dienstag um 18 Uhr im Vorverkauf erhältlich sein.

Laut VfL ist es ausschließlich Vereinsmitgliedern sowie Dauerkarteninhabern möglich, Tickets zu erwerben.





