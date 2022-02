Bei BVB-Spiel: Union-Fans greifen DFL-Chefin an

Borussia Dortmund spielt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin. Die Fans der Gastgeber protestieren gegen DFL-Chefin Hopfen.

Das Banner, das im Stadion „An der Alten Försterei“ beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund hängt, ist kaum zu übersehen. Darauf schreiben die Fans Union Berlin: „Playoffs? Spiele in Saudi Arabien? Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt?“

Union Berlin gegen BVB: Unmissverständlicher Fan-Protest

Nun ja, die Wortwahl muss man nicht mögen, der Protest ist allerdings unmissverständlich. Die Unioner kritisieren Donata Hopfen, die neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL). Sie hatte zuletzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung betont, dass Supercup-Spiele in Saudi-Arabien und Play-offs in Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, um die Liga zu vermarkten.

Der Schriftzug gibt damit schon mal eine Ahnung, wie lautstark der Protest in Deutschland ausfallen dürfte, wenn die DFL tatsächlich Pläne in dieser Art anpeilen würde. Auf der Tribüne müsste dies auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gesehen haben, der nun zusätzlich als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL arbeitet.