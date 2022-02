BVB: Fünf-Jahres-Vertrag für Haaland-Ersatz auf dem Tisch?

Nach dem Transfer von Niklas Süle könnte Borussia Dortmund bald den nächsten Top-Transfer verkünden. Der BVB soll einen Fünf-Jahres-Vertrag für Karim Adeyemi vorbereitet haben.

Mit der Verpflichtung von Niklas Süle hat Borussia Dortmund bereits für großes Aufsehen gesorgt. Auch ein weiteres Gerücht um einen echten Top-Transfer erhärtet sich nun. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht der BVB kurz vor der Verpflichtung von Karim Adeyemi.

Demnach haben die Schwarz-Gelben bereits einen Fünf-Jahres-Vertrag für den U21-Europameister vorbereitet und sind zuversichtlich, bald schon eine Einigung mit Red Bull Salzburg zu treffen, wie der Insider erfahren haben will.

Zorc: Adeyemi „grundsätzlich spannend“

Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte um einen BVB-Wechsel des 20-Jährigen. Damals erklärte Zorc gegenüber der „BILD“, Adeyemi sei ein großes deutsches Talent, er bringe extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend sei.

Die Leistungen des gebürtigen Müncheners sprechen für sich. In diesem Jahr erzielte er in 29 Partien 18 Tore, legte weitere vier auf. In der Champions League sammelte er in den sechs Gruppenspielen fünf Scorerpunkte.

Als logische Konsequenz berief Bundestrainer Hansi Flick den Mittelstürmer im vergangenen September erstmals für die Nationalelf. Dort erzielte er beim 6:0-Erfolg über Andorra gleich seinen Debüttreffer.

Haaland vor Absprung? – Treffen mit Zidane und Adidas

Der Transfer von Adeyemi könnte ein Vorgriff der Dortmunder auf einen Abgang von Erling Haaland sein. Wie die „BILD“ berichtet, soll es in dieser Woche ein geheimes Treffen zwischen dem Norweger, der aktuell bei Puma unter Vertrag steht, und Vertretern von adidas – dem Ausrüster Real Madrids – gegeben haben. Auch Zinedine Zidane soll Teil der Gespräche gewesen sein. Es wird spekuliert, dass der Ex-Coach der Königlichen eine entscheidende Rolle im Wechsel von Haaland spielen könnte.

Sollte es so kommen, scheint der BVB mit Karim Adeyemi erneut ein Ass im Ärmel zu haben, um die großen Schuhe Erling Haalands zumindest teilweise zu füllen. Für den Salzburger scheint der BVB ein logischer Schritt auf der Karriereleiter.