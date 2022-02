VfL Bochum: So viele Zuschauer dürfen beim Bayern-Heimspiel ins Stadion

Beim kommenden Heimspiel des VfL Bochum gegen den FC Bayern München wird der VfL 8500 Tickets anbieten. Das gab der Klub von der Castroper Straße am Dienstagabend bekannt.

Auf den Sitzplatztribünen erfolge im Einklag mit der aktuellen Coronaschutzverordnung eine auf Abstandswahrung ausgelegte Platzbelegung im Schachbrettmuster. Auf Süd-, West- und Nordtribüne werden so insgesamt 7.000 Plätze verfügbar - 400 davon für Fans des Rekordmeisters -, 1500 weitere auf den Stehplätzen der Ostkurve. Die Stehplätze werden dabei, ähnlich wie beim ersten Saisonheimspiel gegen Mainz 05, auf die einzelnen Blöcke verteilt.

Durch die verringerte Platzkapazität bleiben Dauerkarten jedoch inaktiv. We in den vorherigen Partien werden nach Abzug aller Sonderkontingente (z.B. aus Partnerverträgen zwecks Vermeidung von Kompensationsleistungen, Gäste, Rollstuhlfahrer, Ehrenkarten) die verbleibenden Karten für die Partie im Vonovia Ruhrstadion über den Ticketonlineshop verkauft. Start ist, wie bereits kommuniziert, am kommenden Donnerstag (10.02.2022). Der Verkauf wird dieses Mal allerdings in mehreren Stufen abgewickelt. Die Inhaber der 1700 Karten von Partnern, Sponsoren und VIP-Kunden werden gesondert informiert.

Nach Konsultation mit dem Fangremium wird es zu einer Verteilung von je zwei Tickets an die drei Gruppen der Sitz- und Stehplatzdauerkarteninhaberinnen und -inhaber sowie Mitglieder kommen. Die Tickets werden erneut gemäß dem mehrheitlich präferierten Prinzip „First come, first serve“ veräußert. Aus technischen Gründen ist der Verkauf an diese Gruppen in drei Phasen aufgeteilt worden.

Zugang ist dabei nur unter Einhaltung der sogenannten 2G+-Regel möglich. Heißt: Nur Geimpfte und Genesene dürfen geboostert oder mit tagesaktuellem Bürgertest ins Stadion. Zudem gelte die Maskenpflicht im gesamten Stadion und darf nur für die notwendige Einnahme von Speisen udn Getränken kurzfristig abgenommen werden.