Irres Video: Köln-Trainer Baumgart eskaliert vor dem TV

Steffen Baumgart durfte coronabedingt nicht beim Spiel gegen den SC Freiburg im Stadion sein. Vor dem Fernseher fieberte er lautstark mit.

Dass Steffen Baumgart am Seitenrand durchaus gerne mal sehr emotional wird, ist Beobachtern der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren nicht nur einmal aufgefallen. Der Trainer des 1. FC Köln ist dafür bekannt, seine Mannschaft lautstark vom Spielfeldrand zu unterstützen. Auf diesen Support mussten die Spieler der Kölner am Samstag beim 1:0-Erfolg über den SC Freiburg verzichten, weil der 50-Jährige am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden war und die Parte zu Hause verfolgen musste.

Baumgart-Tochter veröffentlicht Video

Baumgart hinderte das allerdings nicht daran, auch im eigenen Wohnzimmer die Partie intensiv und laut zu kommentieren. Mit vollem Einsatz kommentierte, brüllte und gestikulierte der Köln-Trainer nahezu jede Szene. Das zeigt ein Video seiner Tochter Emilia, die Ausschnitte der 90 Minuten auf der heimischen Couch auf der Video-Plattform TikTok veröffentlichte.





"Leute wir brauchen den Ball", schreit Baumgart etwa durch das Wohnzimmer der Familie, was offensichtlich auch den Hund der Familie nicht kalt lässt. Immer wieder springt der Vierbeiner am Rücken des Kölner Trainers hoch. Zwischenzeitlich ist zu sehen, wie Baumgart telefonisch Kontakt zum Kölner Videoanalysten Denis Huckestein auf. "Ich muss irgendjemand anbrüllen, ich brülle hier alles zusammen", schallt es ins Telefon.

Köln-Profi Timo Hübers: "Hoffe, dass alles heil geblieben ist"

Wie laut Baumgart nach dem Abpfiff und den nächsten drei Punkten gebrüllt hat, ist indes nicht vermittelt. Kölns Profi Timo Hübers hatte nach dem Schlusspfiff gehofft, die Nerven von Trainer Baumgart geschont zu haben. „Die allerdicksten Chancen haben wir nicht zugelassen“, sagte er: „Von daher hoffe ich, dass da alles heile geblieben ist.“ In der Halbzeit war Baumgart noch einmal kurz per Video zum Trainer-Team zugeschaltet. Ansonsten hatte am Samstag Co-Trainer André Pawlak die Zügel in der Hand. Er machte seine Sache gut - an der Anspannung vom unter Strom stehenden Baumgart änderte das allerdings nichts.