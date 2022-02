BVB: Haaland kündigt baldiges Comeback an

Beim Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen wird Erling Haaland wohl noch fehlen. Doch auf Instagram kündigt der Norweger ein baldiges Comeback an.

Mit gerade einmal 21 Jahren gehört Erling Haaland bereits zu den besten Stürmern der Welt. 16 Tore in 14 Spielen sprechen eine klare Sprache. Der Norweger wird von den Top-Klubs Europas gejagt, während der BVB weiter hofft, dass er ihnen erhalten bleibt. Doch aktuell fehlt Haaland den Dortmundern verletzt. Muskuläre Probleme.

Gegen Leverkusen wird er wohl noch fehlen, wie BVB-Trainer Marco Rose bestätigte, genauso wie Mats Hummels und Emre Can. Alle drei seien „noch nicht im Training. Das wird mehr als eng“, sagte der Coach. „Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag (beim Abschlusstraining, Anm. d. Red.) dazukommt.“

Haaland selbst hat am Freitagabend auf Instagram sein baldiges Comeback angekündigt. Der im englischen Leeds geborene Angreifer postete ein Foto vom Training, in dem er mit dem rechten Zeigefinger gen Himmel zeigt und die linke Hand ans Ohr hält. Dazu schreibt er: „Hört ihr das? Das ist das Geräusch, dass ich bald zurückkomme.“ Der Torjäger des Tabellenzweiten hatte sich am vergangenen Spieltag beim Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Eine genauere Ausfallzeit konnte bisher nicht beziffert werden.

Für Leverkusens Trainer Gerardo Seoane sei der Ausfall jedenfalls sicherlich kein Nachteil: „Dieser Spiel weiß immer, wo das Tor steht“, sagte der Fußballlehrer, der selbst auf Neuzugang Sardar Azmoun und Afrika-Cup-Teilnehmer Edmond Tapsoba verzichten muss, am Freitag. „Aber der BVB hat einen breiten Kader und Spieler, die ihn ersetzen können.“

Unabhängig davon, wer Haaland am Sonntag in der Sturmspitze ersetzen soll, die BVB-Fans wünschen sich nichts sehnlicher als ein schnelles Comeback ihres Goalgetters.