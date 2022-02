Lewandowski über Haaland: "Heißt nicht, dass er ein echter Star wird"

Robert Lewandowski hat dem polnischen Fußballmagazin "Pilka Nozna" ein Interview gegeben. Hier spricht er auch über Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland.

Robert Lewandowski kam im Sommer 2010 von Lech Posen zu Borussia Dortmund. Der Pole erzielte 103 Treffer in 187 Einsätzen für den BVB und verabschiedete sich im Sommer 2014 zum FC Bayern München. Lewandowskis FCB-Bilanz: 357 Einsätze, 328 Treffer! Hier wurde er zum Superstar, zum wohl besten Stürmer der Welt.

Aktuell wird in der Bundesliga neben dem 33-jährigen Lewandowski auch über Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund gesprochen. Möglicherweise auch dem Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern?

Er ist kräftig, schnell, physisch. Darauf basiert sein Spiel. Ich habe andere Qualitäten. Und wir wissen nicht, wie er sich entwickeln wird. Robert Lewandowski über Erling Haaland

In Polen gab Lewandowski nun dem Magazin "Pilka Nozna" ein Interview, in dem er auf Fragen und Vergleiche zu Haaland eingeht. "Haaland ist ein großartiger Spieler, dem man gerne zuschaut", sagte der populäre "Lewy" und ergänzte: "Aber nur weil jemand großes Potenzial hat, heißt das nicht, dass er für viele Jahre ein echter Star wird."

Auch Haalands Quote, 79 Tore in 80 BVB-Einsätzen, scheint Weltfußballer Lewandowski nicht vom Hocker zu hauen. Er scheint an der Qualität des Norwegers - zumindest auf der Strecke - Zweifel zu haben. Lewandowski gegenüber "Pilka Nozna": "Er ist kräftig, schnell, physisch. Darauf basiert sein Spiel. Ich habe andere Qualitäten. Und wir wissen nicht, wie er sich entwickeln wird." Vielleicht wird Haaland durch diese Worte noch motivierter sein. Auch, um Lewandowski noch in der Torjägerliste der Bundesliga Paroli zu bieten...