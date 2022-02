Bochum-Trainer Reis über Hertha: "Das wollen wir ausnutzen"

Der VfL Bochum gastiert am Freitagabend bei Hertha BSC. VfL-Trainer Thomas Reis spricht im Interview über die Bundesliga-Partie.

Erst zwei Niederlagen hat der VfL Bochum in dieser Saison im Ruhrstadion kassiert - eine davon im Hinspiel gegen Hertha BSC. 1:3 verlor das Team von Thomas Reis damals. Es war eine bittere Pleite. Schließlich war der VfL eigentlich das bessere Team, spielte insgesamt aber zu unreif. Nun, im Rückspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) in Berlin, wollen sich die Bochumer revanchieren. Coach Reis spricht vor der Partie über die Ausgangslage, den Gegner und die Entwicklung seiner eigenen Mannschaft.

Thomas Reis, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das 1:3 im Hinspiel zurückdenken?

Vor allem, dass es eine sehr unnötige Niederlage war. Aber wir haben im Laufe der Saison eine sehr gute Entwicklung genommen und wollen jetzt ein besseres Ergebnis erzielen.

Mittlerweile ist der VfL in der Liga angekommen und hat sich Respekt bei der Konkurrenz erarbeitet. In welchen Bereichen sehen Sie die größten Fortschritte?

Es ist schön, dass die Konkurrenz positiv von uns spricht und registriert, dass wir uns gut entwickeln. Ich finde, dass wir in allen Bereichen Fortschritte gemacht haben. Vor allem, was die Verteidigung, Kompaktheit und das Umschaltspiel anbelangt. Aber genauso sind wir noch in jedem Bereich entwicklungsfähig, insbesondere mit Blick auf den Torabschluss. Aber daran arbeiten wir. Es ist schön, das Gefühl zu haben, dass wir ein unbequemer Gegner für andere Teams geworden sind.

In Berlin wartet ein Gegner, der den eigenen Ansprüchen hinterherläuft und sich im Abstiegskampf befindet. Wie schätzen Sie die Hertha aktuell ein?

Ich denke, es steht außer Frage, dass die Berliner sich den Saisonverlauf angesichts ihrer Möglichkeiten - gerade finanziell - anders vorgestellt haben. Sie hatten bisher große Schwierigkeiten. Aber sie haben im Winter noch mal nachgelegt. Die Erwartungshaltung dort ist groß. Wir müssen mutig auftreten. Ich denke, dass Berlin unter größerem Druck steht als wir. Das wollen wir ausnutzen. Sie haben sich unter Trainer Tayfun Korkut spielerisch weiterentwickelt und ihre Art etwas verändert. Wir müssen wach sein und versuchen, dagegen zu halten - auch mit unserem Umschaltspiel.

Berlin hat in der [b=https://www.reviersport.de/fussball/1bundesliga/a541419---transferticker-duesseldorfs-rekordeinkauf-kownacki-bis-zum-saisonende-polen.html]Transferzeit mit Dong-jun Lee, Marc Oliver Kempf, Kelian Nsona und Fredrik Björkan mehrere Spieler verpflichtet. Rechnen Sie mit Überraschungen in der Aufstellung? [/b]

Nicht nur die Hertha hat aufgerüstet. Andere Klubs, die unten drin stehen, auch. Da sieht man mal, was für Möglichkeiten einzelne Vereine haben. Große Überraschungen erwarte ich aber nicht. Wir werden schauen, in welcher Grundordnung sie spielen. Da waren sie zuletzt sehr variabel. Wir gehen davon aus, dass nicht alle Neuzugänge von Anfang an spielen werden. Wir werden versuchen, auf alle Szenarien vorbereitet zu sein.

Wie sieht die Personallage beim VfL Bochum aus?

Takuma Asano war mit der Nationalmannschaft unterwegs und hatte auch ein bisschen Zeitverschiebung. Da müssen wir schauen, in welchem Zustand er sich befindet. Erhan Masovic und Anthony Losilla werden bekanntlich nicht zur Verfügung stehen. Wir werden wie immer versuchen, die beste Mannschaft aufzustellen. mit gp

