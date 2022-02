VfL Bochum: Erstmals ohne Losilla - so plant Reis seine Vertretung

Der VfL Bochum gastiert am Freitagabend bei Hertha BSC - und das erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne Kapitän Anthony Losilla.

Seit der Bundesliga-Rückkehr des VfL Bochum sind bereits einige Monate ins Land gezogen.

Eine Premiere wird es aber trotzdem geben, wenn der Revierklub am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) bei Hertha BSC gastiert: Erstmals muss Trainer Thomas Reis auf seinen Kapitän Anthony Losilla verzichten. Der 35-jährige Routinier wird aufgrund einer Corona-Infektion fehlen, nachdem er zuvor in allen 20 Partien in der Startelf stand und fast immer durchspielte.

"Er ist das Herzstück unserer Mannschaft", sagte Reis in der Medienrunde vor dem Gastspiel in der Hauptstadt. Wer Losilla in der Mittelfeldzentrale vertreten wird? Er habe "mehrere Pläne im Kopf", erklärte Reis. "Robert Tesche und Patrick Osterhage sind natürlich Optionen. Auch Eduard Löwen könnte dort spielen."

VfL Bochum: Tesche mal wieder von Anfang an?

Für Tesche wäre es der erste Einsatz von Beginn an seit vier Monaten. Der 34-Jährige, im Aufstiegsjahr noch unumstrittener Stammspieler, war in den Wochen vor und nach der Winterpause meist nur Zuschauer.

"Er hatte einen unglücklichen Start in die Saison", erklärte Reis. Schließlich hatte Tesche am ersten Spieltag einen Platzverweis kassiert - nach nur vier Minuten. Nach der zweiwöchigen Rotsperre wurde der Mittelfeldmann im Herbst durch eine Verletzung zusätzlich ausgebremst. "Er war einfach nicht in seinem Rhythmus", sagte Reis, der zugleich betonte: "Wir wissen aber genau, was wir an ihm haben."

Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.