VfL Bochum: Mittelfeldspieler löst Vertrag auf und wechselt

Der VfL Bochum und Raman Chibsah gehen ab sofort getrennte Wege. Sein Vertrag wurde aufgelöst, der neue Klub des Mittelfeldmanns steht bereits fest.

Raman Chibsah wird von nun an nicht mehr für den VfL Bochum auflaufen. Wie der Bundesligist am Mittwochmorgen mitteilte, hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag am 30. Januar aufgelöst.

Einen neuen Verein hat der 28-Jährige bereits gefunden. Er wechselt zu Apollon Smyrnis F.C. in die erste griechische Liga. Chibsahs Arbeitspapier in Bochum wäre ursprünglich am Ende dieser Saison ausgelaufen.





"Raman Chibsah ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen", wird Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben dieser Bitte entsprochen, danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute."

Chibsah spielte beim VfL zuletzt kaum eine Rolle. In der laufenden Saison blieb er ohne Einsatz, pendelte zwischen Bank und Tribüne. Chibsah war im Sommer 2020 aus der Türkei an die Castroper Straße gekommen, war aber schon im Aufstiegsjahr zumeist außen vor. Insgesamt bestritt der zweifache Nationalspieler Ghanas elf Pflichtspiele für das Team von Trainer Thomas Reis. Dabei erzielte er ein Tor.

