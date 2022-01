VfL Bochum: Testspiel gegen Zweitligisten am Donnerstag

Der VfL Bochum wird die Länderspielpause für ein Testspiel nutzen. Am Donnerstag kommt ein Zweitligist nach Bochum.

Der VfL Bochum wird am Donnerstag, 27. Januar, ein Testspiel bestreiten. Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist dann zu Gast an der Castroper Straße. Die Partie wird auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion ausgetragen, Anstoß ist um 14 Uhr.