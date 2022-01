Der BVB trifft in der Europa League auf die Glasgow Rangers. Zum Auswärtsspiel können trotz Corona viele Fans mitreisen.

Ins Dortmunder Stadion dürfen derzeit aufgrund der Corona-Regeln nur 750 Anhänger. Zum Auswärtsspiel des BVB bei den Glasgow Rangers in Schottland können mehr als dreimal so viele auf die Tribüne. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. 2700 Fans dürfen mit zum Spiel reisen.

Durch das Vorrunden-Aus in der Champions League spielen die Dortmunder in der Rückrunde in der Europa League weiter. Der erste Gegner: die Glasgow Rangers. (fs)