BVB-Youngster wohl vor Leihe zur Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund verkleinert offenbar seinen Kader - zumindest zeitweise. Ein Talent soll bei Eintracht Frankfurt Spielpraxis sammeln.

Nur 109 Minuten spielte Ansgar Knauff in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund. Zu wenig offenbar für den 20-jährigen Youngster: Er soll vor einer Leihe zum Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt stehen. Das berichten Sky Sport und die Ruhr Nachrichten. Demzufolge soll der Deal zeitnah über die Bühne gehen, letzte Details sind noch zu klären. Unklar ist bislang, ob der Leihwechsel eine Kaufoption beinhaltet.

Es wäre der erste Wintertransfer des BVB. Der offensive Flügelspieler Knauff feierte in der vergangenen Saison sein Debüt den Revierklub. Im Sommer rückte er fest aus der zweiten Mannschaft in den Profikader auf. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der deutsche U21-Nationalspieler bisher allerdings nicht.

Knauff bei BVB-Profis zuletzt selten gefragt

In der Hinserie gehörte Knauff pendelte Knauff zwischen Bank und Tribüne und war achtmal für die U23 der Dortmunder in der 3. Liga im Einsatz (ein Tor). Einmal mehr spielte er wettbewerbsübergreifend für das Bundesliga-Team, jedoch nie über 90 Minuten. Eine Torbeteiligung für die Profis gelang dem flinken Offensivspieler in der Hinserie nicht.

Der gebürtige Göttinger spielt seit 2017 für die Borussia. Erst im Nachwuchs, dann in der zweiten Mannschaft. Dort hatte er in der Vorsaison mit 16 Torbeteiligung in 28 Spielen einen maßgeblichen Anteil an dem Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga.

Den vermutlich größten Moment seiner noch jungen Karriere erlebte Knauff im April 2021. Da erzielte er beim 3:2 des BVB gegen den VfB Stuttgart den Siegtreffer. Sein erstes - und bisher einziges Tor in der Bundesliga. Erste Gerüchte rund um eine Leihe nach Frankfurt waren bereits vor einigen Wochen aufgetaucht.