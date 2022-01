VfL Bochum: "Großer Tag für VfL, für uns, für die Fans - wir sind glücklich"

Der VfL Bochum steht nach dem 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal-Viertelfinale. RevierSport ist nach dem Spiel beim Sportchef und den VfL-Profis auf Stimmenfang gegangen.

Sebastian Schindzielorz:: "Wir sind natürlich sehr froh, dass wir das Viertelfinale erreichen konnten. Wir haben das Spiel absolut verdient gewonnen. Der Rückstand war unglücklich. Die Mainzer hatten eigentlich keine Torchance. In der zweiten Halbzeit sind wir gut ins Spiel gekommen und haben schöne Tore erzielt. Wir haben das als Gemeinschaft sehr gut verteidigt und sind verdient in die nächste Runde eingezogen. Es ist ein großer Erfolg für uns, für den Verein. Doch jetzt gilt der Fokus schon wieder der Bundesliga und dem 1. FC Köln. Da geht es um wichtige drei Punkte."

Cristian Gamboa: "Das war ein schweres Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig gemacht und irgendwie keine Energie gehabt. Danach haben wir uns aber mit dem Trainer besprochen, was wir besser machen können. Dann war die zweite Hälfte auch viel besser. Wir haben super durch Gerrit Holtmann und Milos Pantovic gekontert. Wir brauchen diese Jungs als VfL Bochum für unser Spiel. Es war ein großer Tag für den VfL, für uns, für die Fans - wir sind glücklich."

Gerrit Holtmann: "Das war ein tolles Kampfspiel. In der ersten Halbzeit haben wir keine Lösungen gefunden, im zweiten Abschnitt hatten wir diese dann. Wir haben das Ding am Ende verdient gewonnen."





Anthony Losilla: "Das Gefühl nach so einem Spiel ist natürlich sehr gut. In der ersten Halbzeit ist nicht viel passiert und wir geraten in Rückstand. Aber wir hatten auch keinen Rhythmus in unserem Spiel. In den zweiten 45 Minuten haben wir mehr Energie, Power reingebracht, waren mutiger und haben verdient gewonnen. Wir stehen im Viertelfinale. Das ist überragend!"

Eduard Löwen: "Das war ein verdienter Sieg. Mainz hat wenig Torchancen. Die zweite Halbzeit war klasse - wir waren voll da und haben schnell die Tore erzielt. Die Unterstützung der wenigen Fans im Stadion hat uns sehr geholfen. Wir sind glücklich, dass wir im Viertelfinale stehen." mit gp