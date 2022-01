VfL Bochum: Reis und seine Härtefälle - acht Spielern droht die Tribüne

Nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg ist für den VfL Bochum vor dem Doppelpack in der Bundesliga und im DFB-Pokal gegen Mainz 05. Das sagt der Trainer im Vorfeld der Partien.

Thomas Reis, mit dem Rückrunden-Auftaktsieg haben Sie ein wichtiges sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Wie zufrieden waren Sie mit dem Spiel gegen Wolfsburg?

Es war wichtig, gut in die Rückserie zu starten. Wir haben defensiv vieles richtig gut umgesetzt. Daher war ich sehr zufrieden, auch wenn wir nach vorne Luft nach oben haben, aber daran werden wir arbeiten.

Personell haben Sie die Qual der Wahl. Bis zu acht Akteuren droht die Tribüne. Wie sehen Sie die Situation?

Konstantinos Stafylidis ist ins Training zurückgekehrt (nach seiner Corona-Infektion, Anmerkung der Redaktion). Am Mittwoch hat er eine volle Einheit absolviert. Es ist eine Frage der Zeit, bis er körperlich wieder voll auf der Höhe ist. Die Auswahl für den Kader muss daher sehr genau erfolgen, es wird Härtefälle geben, denn wir haben 25 oder 26 Feldspieler zur Verfügung.

Welches Spiel ist wichtiger: Das in der Liga oder die DFB-Pokal-Partie?

Ich tue mich immer schwer damit, zwei Partien zu vergleichen. Alle Begegnungen sind wichtig. In der Liga wollen wir für den Klassenerhalt punkten, bei einem Sieg könnten wir Mainz sogar überholen. Im Pokal wollen wir auch weiterkommen, das wäre für den Verein finanziell sehr lukrativ.

Wie schätzen Sie Mainz sportlich ein?

Wir haben Mainz in der Zweitliga-Saison im Pokal schlagen können, wir haben Mainz in der Bundesliga besiegt. Auch wenn Mainz da personell große Schwierigkeiten hatte. Wir wollen unser Ziel erreichen, dabei versuchen wir auch in Mainz bestmöglich aufzutreten. Wir würden gerne sagen, dass aller guten Dinge drei sind. gp / cb

Wer steht Samstag nicht zur Verfügung?

Simon Zoller und Paul Grave sind nicht dabei. Sonst sind alle Spieler aktuell einsatzbereit.

Erhan Masovic kehrt nach abgelaufener Sperre zurück. Wird er beginnen? Und wenn ja, planen Sie weitere Veränderungen?

Ich weiß nicht, ob ich das angedeutet habe. Das ist eine schwierige Entscheidung. Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch haben das gegen Wolfsburg sehr solide gemacht. Wir wissen, dass sich Erhan in der Hinrunde in den Fokus gespielt hat und jetzt einmal gesperrt war. Wir haben vier Innenverteidiger, die alle ihre Stärken haben. Da müssen wir genau schauen, wer gegen Mainz infrage kommt.