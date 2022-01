US-Legende: Friedel traut BVB-Star Madrid-Wechsel zu

BVB-Youngster Gio Reyna kann dem BVB aktuell verletzungsbedingt nicht auf dem Platz helfen. Sein großes Potenzial schmälert das allerdings nicht - denkt zumindest eine echte US-Legende.

Borussia Dortmunds Shootingstar Giovanni Reyna erlebt aktuell wohl die schwierigste Saison seiner noch jungen Profikarriere. Der US-Amerikaner fehlt seit dem vierten Spieltag mit einer Muskelverletzung. Dabei begann die Spielzeit für den Offensiv-Allrounder nahezu perfekt. In zwei der ersten drei Bundesliga-Partien trug sich Reyna in die Torschützenliste ein. Dazu kam ein Assist in der ersten DFB-Pokal-Runde.

Auf dem Weg zu seinem Comeback hat der Nationalspieler der USA nun eine n Selbstbewusstseinsschub einer echten US-Legende erhalten. Ex-Nationaltürhüter Brad Friedel sprach gegenüber „Goal“ über Reyna und sein Potenzial. Der 50-Jährige traut seinem Landsmann eine große Karriere zu. „Ich kann mir vorstellen, dass er, sollte er Dortmund jemals verlassen, zu einem anderen sehr großen Verein gehen wird“, erklärte der Mann, der 450-mal in der Premier League auflief.

Reyna „hat diese Qualität“ für Madrid

Friedel traut Reyna sogar den Sprung zu einem der größten Teams der Welt zu. „Könnte er eines Tages bei Real Madrid spielen? Ja. Ich denke, er hat diese Qualität“, schätzte der langjährige Keeper der Blackburn Rovers ein.

Gio Reyna wäre nicht der Erste in seiner Familie, der eine beachtliche Fußballkarriere hinlegt. Schon sein Vater Claudio Reyna war 17 Jahre lang Profi. Der zentrale Mittelfeldspieler lief unter anderem für Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg auf. Im Nationalteam bringt es der Senior auf 114 Einsätze.

Friedel traut Reyna auch die Premier League zu

Aus dieser Zeit weiß auch Friedel um die Qualitäten von Claudio Reyna. Der Ex-Coach von New England Revolution schwärmte von seinem ehemaligen Mitspieler. Auch sein Sohn könne „sein, was immer er will“. Sogar die englische Premier League traut Friedel Reyna zu. „Wenn man in die Premier League wechselt, muss man sich erst an die Physis gewöhnen. Könnte er das schaffen und dort aufblühen? Absolut!“ Schon Reynas Vater lief in der Premier League auf. Für den AFC Sunderland und Manchester City bringt er es auf 105 Einsätze im englischen Oberhaus.

<script data-type="rs-widget">RSWidgets.add({"module":"media","type":"galleries","action":"image","num":"1","class":"rs-w3"});</script>

Dass Gio Reyna schon seit jungen Jahren bei einem Klub wie Borussia Dortmund unter Vertrag steht, hält Friedel auch im Hinblick auf den weiteren Karriereverlauf für einen großen Vorteil. „Er ist einen großen Verein gewöhnt. Wenn er Dortmund verlassen und zu einem anderen großen Team wechseln würde, würde es sich für ihn normal anfühlen.“

Zunächst dürfte Reynas Fokus aber bei den Schwarz-Gelben liegen. Der 19-Jährige dürfte kurz vor seinem Comeback für die Dortmunder stehen. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was seine Kollegen dank einer fulminanten Aufholjagd gewinnen konnten, kam allerdings noch zu früh.