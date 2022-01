Besonderer Moment für Bellingham: BVB-Star "verdammt stolz"

Am Samstag ereignete sich ein besonderer Moment für die Familie von BVB-Star Jude Bellingham: Sein Bruder Jobe feierte sein Profidebüt in England.

Beim Last-Minute-Sieg von Borussia Dortmund über Eintracht Frankfurt am Samstagabend gehörte Jude Bellingham einmal mehr zu den auffälligsten BVB-Profis: Der Youngster zeigte eine starke Leistung und erzielte in der 87. Minute per Kopf das wichtige zwischenzeitliche 2:2.

Am Ende gewannen die Dortmunder noch 3:2. Doch für Bellingham war es nicht die einzige schöne Nachricht an diesem Tag. Denn in England feierte sein kleiner Bruder Jobe am Samstag sein Profidebüt für Birmingham City.

In der dritten Runde des FA Cups wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt - im Alter von 16 Jahren und 107 Tagen. Seinen Bruder konnte er allerdings nicht unterbieten: Bei Jude Bellingham, der bis zu seinem Wechsel zum BVB im Sommer 2020 für Birmingham spielte, standen bei seinem Debüt im August 2019 16 Jahre und nur 38 Tage auf der Uhr.

Der BVB-Star feierte die Premiere seines Bruders auf Twitter. "So verdammt stolz", schrieb der 18-Jährige zu einem kurzen Video, das die Einwechslung Jobes zeigt. In sportlicher Hinsicht missglückte das Debüt allerdings. Zweitligist Birmingham verlor mit 0:1 nach Verlängerung und schied aus dem Pokal aus.





Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die Bellingham-Brüder bald sogar zusammen für die Borussia spielen könnten. Zuletzt hatten die Ruhr Nachrichten berichtet, dass es im Dezember zu einem Treffen zwischen Klub und Spielerseite gekommen sei. Konkrete Gespräch seien demnach aber noch nicht geführt worden.

Anders als sein im zentralen Mittelfeld spielender großer Bruder ist Jobe Bellingham auf dem offensiven Flügel beheimatet. Der englische U17-Nationalspieler gehört seit dieser Saison fest zum Profikader Birminghams.