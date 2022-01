RevierSport hatte in einer vorherigen Version dieses Artikels berichtet berichtet, dass der VfL Bochum Werbebanden in der Ostkurve aufstellen würde. Das stimmt so nicht.

Der VfL Bochum wird zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg keine Werbebanden in der Ostkurve aufstellen. RevierSport hatte in einer vorherigen Version dieses Artikels Gegenteiliges berichtet. "Wir haben in der Fanszene nachgehört, ob es eine Option wäre, Werbebanden in der Ostkurve zu platzieren. Nach Rücksprache kamen wir zu dem Schluss, dass wir das nicht tun werden. Zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg werden keine Werbebanden in der Ostkurve stehen", hieß es von Seiten des Vereins gegenüber RevierSport.

