Ex-Dortmunder Kagawa bei zwei Klubs im Gespräch

Shinji Kagawa, früher Publikumsliebling bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, ist aktuell vereinslos. Berichten zufolge gibt es zwei Interessenten.

Wohin zieht es Shinji Kagawa? Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist der Japaner, der insgesamt sechseinhalb Jahre für Borussia Dortmund spielte, vereinslos. Sein Vertrag beim griechischen Erstligisten PAOK Saloniki wurde aufgelöst.

Laut Medienberichten bieten sich dem 32-jährigen Japaner zwei Optionen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung: Belgien oder die Türkei.

Ex-BVB-Star Kagawa: Belgien oder Türkei?

Denn einerseits schreiben japanische Medien sowie das Portal Fußballtransfers, dass Kagawa kurz vor der Unterschrift beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden stehen soll. Auf der anderen Seite vermeldete das türkische Ajansspor, dass der frühere BVB-Star darüber hinaus auch mit Süper-Lig-Klub Antalyaspor verhandele. In der Türkei hatte Kagawa bereits in der Rückrunde der Saison 2018/19 gekickt. Damals hatte ihn Dortmund an Besiktas Istanbul verliehen.

Das letzte Jahr verbrachte er bei PAOK, wo der 97-fache japanische Nationalspieler bis zu seiner Vertragsauflösung allerdings nur zwölf Pflichtspiele bestritt. "Ich entschuldige mich, dass ich eure Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ich weiß eure Unterstützung sehr zu schätzen", schrieb Kagawa im Rahmen seines Abgangs in einem an Fans, Spieler und Offizielle des Vereins gerichteten Post auf Instagram.

Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte Kagawa beim BVB. Hier war er Publikumsliebling und schaffte 2010 den Durchbruch in der Bundesliga. Zwei Jahre später wechselte er zu Manchester United, ehe er zwei weitere Jahre darauf wieder ins Ruhrgebiet zurückkehrte und bis 2019 blieb. In 148 Bundesliga-Einsätzen für Dortmund erzielte er 41 Tore und bereitete 37 Treffer vor. (ea)