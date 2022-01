VfL Bochum an Premier-League-Stürmer interessiert

Der VfL Bochum könnte bald einen Zugang präsentieren: Einen Stürmer, der die Bundesliga kennt und derzeit in England spielt.

Auf der Suche nach Verstärkungen für seine Offensive könnte der VfL Bochum in England fündig geworden sein: Der Bundesligist beschäftigt sich derzeit offenbar mit einer Verpflichtung von Jürgen Locadia.

Darüber hatte das Portal "VfL-Magazin" zunächst berichtet, diese Redaktion kann das Interesse der Bochumer an dem 28-jährigen Mittelstürmer bestätigen. Der Transfer könnte im Laufe dieser Woche zustande kommen.

VfL Bochum: Locadia traf für die TSG Hoffenheim viermal in elf Einsätzen

Locadia steht derzeit beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Doch die Bundesliga wäre kein gänzlich neues Pflaster für den Niederländer, was für die Verantwortlichen des VfL vermutlich ein nicht ganz unwichtiges Kriterium ist. In der Hinserie der Saison 2019/20 spielte er leihweise für die TSG Hoffenheim. Mit vier Treffern und einer Vorlage in nur elf Bundesliga-Einsätzen lieferte Locadia eine solide Quote.

Anschließend kehrte er zu seinem Stammverein Brighton & Hove zurück. Danach folgte eine weitere Leihe über eineinhalb Jahre: zum FC Cincinnati in die US-amerikanische MLS.

Locadia fehlt Brighton & Hove derzeit mit Corona-Infektion

In der aktuellen Spielzeit läuft Locadia wieder für Brighton & Hove auf. In der Premier League kommt er allerdings nur auf eine Einwechslung mit 22 Minuten Spielzeit. Ansonsten saß er auf der Bank oder Tribüne. Seit Mitte Dezember wird Locadia von einer Corona-Infektion ausgebremst.

Der frühere niederländische U21-Nationalspieler wäre die erste Winter-Verpflichtung der Bochumer. Bedarf im Angriff bestände durchaus: Locadia könnte Soma Novothny ersetzen, der den VfL vor wenigen Tagen in Richtung Zypern zu Anorthosis Famagusta verlassen hatte. Zudem muss Trainer Thomas Reis nach wie vor auf den am Kreuzband verletzten Simon Zoller verzichten. (ea)